Zwei Grimme-Preise: Wertacher war an außergewöhnlicher Dokumentation beteiligt

06.04.2023 | Stand: 11:43 Uhr

„Nach vier, fünf Tagen sieht man die Behinderung nicht mehr.“ Simon Becker, in Wertach aufgewachsen, hat an einer außergewöhnlichen Filmproduktion mitgewirkt. „Zum Schwarzwälder Hirsch“ hieß die Sendung, die im vergangenen Oktober auf „Vox“ ausgestrahlt wurde. In einer dreiteiligen Dokumentation begleitete das Team der Kölner „Vitamedia Film“ 13 zumeist junge Menschen mit Down-Syndrom, die weitestgehend selbstständig ein Restaurant führten. Als Mentor im Hintergrund war der Fernsehkoch Tim Mälzer dabei. Jetzt hat der Film gleich zwei Grimme-Preise abgeräumt.

Strippenzieher hinter den Kulissen

Becker (48) war bei dem Projekt der „Executive Producer“. Was war seine Aufgabe? Er erklärt es so: „Der Regisseur Sascha Gröhl war zuständig für das Was, also für die Idee und die Regie, ich war zuständig für das Wie – als Strippenzieher hinter den Kulissen.“ Er kümmerte sich also um die Planung und Steuerung der Produktion. Simon Becker, der in Immenstadt sein Abitur machte, kam für diese Produktion zu „Vitamedia“. Zu seiner großen Freude arbeitete er mit Sascha Gröhl, seinem alten Freund, zusammen. „Wir haben immer gesagt: Wir müssen endlich mal was zusammen machen. Jetzt hat es nach 25 Jahren geklappt.“

Der Produzent, in Langenfeld im Rheinland geboren und mit sechs Jahren nach Wertach gekommen, hat nach dem Abi erst mal eine Banklehre in Kempten gemacht. „Ich wollte eine handfeste Ausbildung.“ Nebenher arbeitete er für die Allgäuer Zeitung. Schon als Schüler schrieb er Artikel für das Allgäuer Anzeigeblatt. Seinen ersten Artikel habe er als 17-jähriger Schüler verfasst – 1992 über das Erntedankfest in Wertach. Dann ging Becker nach Köln, studierte Germanistik und Geschichte und war für den Kölner Stadtanzeiger tätig. Schließlich verließ er vorzeitig die Uni („heute sage ich, leider“): „Geld und Arbeit waren verlockender.“ Das Film-Handwerk lernte er bei „CreaTV“ unter dem Geschäftsführer Hans Meiser. „Und ich lernte, Geschichten von Menschen zu finden und sie emotional zu erzählen.“

Überwindbare Hürden

Wie kam es jetzt zum Projekt „Zum Schwarzwälder Hirsch“? Vor drei Jahren habe „Vitamedia“ eine Doku über Menschen mit Trisomie 21 gedreht und dabei festgestellt, dass „irgendwas bei der Inklusion nicht funktioniert“. Denn diesen Menschen gelinge es nicht, die Hürden zum ersten Arbeitsmarkt zu nehmen. „Unsere Frage: Sind Menschen mit Down-Syndrom dazu nicht fähig?“ Und ergänzt: „Wir haben gezeigt: Es ist möglich.“ Bei seinen Recherchen stieß das Filmteam auf das „Hofgut Himmelreich“ in Kirchzarten, einem der ersten inklusiven Unternehmen in Deutschland mit Hotel, Restaurant und einer Akademie.

Tim Mälzer als Berater

Die Filmproduktion übernahm nach Absprache mit der Leitung den Betrieb für drei Monate. Bei einem bundesweiten Casting wurden unter 100 Bewerbungen 13 Mitarbeiter mit Down-Syndrom gefunden, die „als Team funktionieren“. Der neue Name des Restaurants: „Zum Schwarzwälder Hirsch“. Arbeiten im Hofgut normalerweise etwa 30, 40 Prozent Menschen mit Down-Syndrom mit, was laut Becker schon außergewöhnlich für Deutschland ist, wollte „Vitamedia“ beweisen, dass der Betrieb auch mit einem Anteil von 100 Prozent läuft. Als Berater wurde „Vollprofi“ Tim Mälzer gewonnen – wegen seines Fachwissens und wegen seiner Ehrlichkeit: „Er ist jemand, dem das Herz auf der Zunge liegt“, sagt Becker. „Und natürlich auch, um Aufmerksamkeit zu kriegen.“

Abenteuer und Ausbildung gleichzeitig

Für die Teilnehmer, die meisten zwischen 17 und 20 Jahre alt, war das, so Becker, „ein Lebensabenteuer und Ausbildung gleichzeitig.“ Und für das Team eine Bereicherung angesichts der „unglaublichen Fähigkeit, Gefühle zu transportieren“. Der Produzent, tief beeindruckt: „Man wünscht sich, dass wir auch so sein könnten.“ Er sagt ganz ehrlich: „Das Projekt hat mein Leben verändert.“ Vor der Produktion habe er Manschetten gehabt. Er sei reingegangen mit einer völligen Unwissenheit, was ihn erwartet. Um schließlich festzustellen: „Für uns alle war das ein-fach ein Team von Menschen.“ Und er fügt hinzu: „Das war das schönste Stück Fernsehen, was ich gemacht habe in den letzten 25 Jahren.“

Und dann die Auszeichnung! Es gab ja den Preis der Jury und den Preis des Publikums: „Beruflich eine doppelte Krönung.“

Im Juni soll es noch einen vierten Teil der Doku geben darüber, wie eine Reihe der Darsteller ein Jahr nach den Dreharbeiten im Arbeitsleben Fuß gefasst hat. „Wir drehen gerade.“

