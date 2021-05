Zwei junge Oberallgäuerinnen erzählen aus ihrem Leben im Lockdown: "Werden wir vergessen?"

Junge Menschen erleben die Pandemie auf unterschiedliche Weise. Zwei Oberallgäuerinnen erzählen, was sie am meisten vermissen. Es gibt aber auch Positives.

Eine Frage treibt die 20-jährige Johanna Niederer aus Sonthofen um: „Werden wir vergessen?“ Damit meint sie Jugendliche und junge Leute im Lockdown. Mit diesem Titel hat sie auch den Leserbrief versehen, den sie an unsere Redaktion schickte. Wie geht es jungen Menschen aktuell in der Corona-Pandemie? Einer Umfrage der katholischen Jugendstelle Weißenhorn zufolge fühlen sich viele junge Leute einsam, unverstanden und traurig. Eine Studentin und eine Schülerin aus dem Oberallgäu erzählen.

„Man sieht kein Ende des Lockdowns mehr“, sagt Niederer im Gespräch. Sie studiert Sozialwirtschaft im zweiten Semester in Kempten. Nach der zweiten oder dritten Online-Vorlesung könne sie sich aber nicht mehr gut konzentrieren. Schade findet sie, dass man im Online-Studium keine neuen Leute kennenlerne. Insgesamt beschreibt die junge Frau ihr Leben als einseitig. „Klar kann man in die Berge gehen. Ich war im Winter oft auf Skitouren. Aber auf Dauer wird das auch langweilig.“

Junge Oberallgäuerin erzählt aus ihrem Alltag in der Pandemie

Als sie einmal mit einer Freundin im Supermarkt beim Einkaufen gewesen sei, habe sie zufällig eine zweite Freundin vor dem Laden getroffen, erzählt Niederer. Sie hätten sich bereits drei oder vier Monate nicht mehr gesehen und dann für circa zehn Minuten unterhalten. „Da haben uns die Leute richtig blöd angeschaut“, sagt die Studentin. Sie habe ein ungutes Gefühl gehabt. „Dabei ist es nur menschlich.“

Gerne möchte sie mal wieder ins Freizeitbad gehen oder mit einer Freundin nach Kempten fahren und in einem Restaurant essen gehen. Sie vermisst die Unternehmungen in der Gruppe, möchte im Garten gemeinsam grillen oder mal einen großen Spieleabend veranstalten. Doch das geht aktuell nicht. „Seit einem Jahr können wir uns nicht mehr entfalten“, sagt die 20-Jährige. „Uns betreffen die Schließungen am meisten“, sagt die Studentin und zählt dabei beispielhaft die Hochschule, Clubs und Restaurants auf. Sie selbst leide zwar nicht an Depressionen, verstehe es aber, wenn Menschen in der Pandemie psychische Probleme bekämen.

Es gibt auch Positives für junge Menschen im Lockdown

Trotzdem gibt es auch etwas Gutes in der Krise: Niederer habe in der Corona-Pandemie gelernt, auch mal alleine etwas zu unternehmen wie zum Beispiel abends spontan den Grünten zu besteigen. Dadurch habe sie sich ein Stück Selbstständigkeit erarbeitet. Außerdem koche sie mittags für die Familie und genieße die gemeinsame Zeit.

Etwas positiver erlebt die 19-jährige Tabea Stadlhofer aus Hinang die Zeit des Lockdowns. „Ich komme ganz gut damit klar“, sagt sie. Ihre Lebenssituation beschreibt sie als ein „Privileg“. Sie geht in die 11. Klasse der FOS in Kempten und verfolgt dort den Unterricht in Präsenz. Ihre Freunde treffe sie circa vier Mal in der Woche. Dabei sind flüchtige Treffen im Stall mitgezählt. Denn Stadlhofer hat ein Pferd, um das sie sich täglich kümmert. „Ein wirkliches Treffen ist das aber nicht“, sagt sie.

Junge Oberallgäuerin findet Corona-Politik unverständlich

Vor der Pandemie habe sie ihre Freunde jeden Tag gesehen, manchmal sogar mehrmals. „Wir haben Wochen gemeinsam verbracht. Das ist kein Vergleich zu jetzt“, sagt sie. „Am allermeisten vermisse ich die Unbeschwertheit.“ Sie habe eine große Freundesgruppe, mit der sie früher viele spontane Ausflüge unternommen hätte. Ähnlich wie Niederer ärgert auch sie die Corona-Politik. „Es macht für mich keinen Sinn, dass alles so geregelt ist und es trotzdem nicht besser wird.“ Sie findet das unverständlich. „Wir als Vorzeige-Deutschland kriegen es nicht auf die Reihe.“

Positiv ist für sie, dass sie in der Pandemie das Skitouren-Gehen neu entdeckt hat. Sie habe ihren Fokus auf den Sport gesetzt. Außerdem habe sie gelernt, „dass man verzichten kann, wenn man muss“.

