Zwei Leader-Projekte aus dem Oberallgäu im Finale: Jetzt mit abstimmen

Energie aus Blumen und Wärme aus Molke: Oberallgäuer Initiativen sind beim deutschlandweiten Wettbewerb „Gemeinsam stark sein“ in der Endrunde.

24.09.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Mit dem Wettbewerb „Gemeinsam stark sein“ zeichnet die „Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume“ originelle und erfolgreiche Projekte der ländlichen Entwicklung aus. Aus der Region haben es gleich zwei Leader-Projekte bis in die Endphase geschafft. Zum einen das allgäuweite Kooperationsprojekt „Mehr Vielfalt in der Energielandschaft – mit der Durchwachsenen Silphie“, das vom Verein „Renergie“ geleitet wurde. Und zum anderen das Projekt „Molkeverwertung zur Gewinnung von Prozessenergie in der Sennerei Gunzesried“, teilt die Regionalentwicklung Oberallgäu mit. Für die Projekte kann bis zum 31. Oktober abgestimmt werden.

Das Projekt „Mehr Vielfalt in der Energielandschaft – mit der Durchwachsenen Silphie“ zeichnet sich dadurch aus, dass die Kooperationspartner bei der Bioenergie anstatt des gängigen Mais auf die „Durchwachsene Silphie“ setzen. Zur Herstellung von Energie nutzen Biogasanlagen häufig Mais, da er sich gut anbauen lässt und hohe Energieerträge verspricht. Das Problem: Auf seinen Anbauflächen geht die Artenvielfalt verloren und der Boden laugt aus. Die Silphie sei da eine gute Alternative, heißt es von Renergie. Seit 2018 wuchs die Anbaufläche auf 40 Hektar an. Die Gesamtkosten des Projekts lagen bei 87.694 Euro. Auch nach Ende des Projekts bietet Renergie Landwirten an, das Saatgut gesammelt günstiger zu bestellen.

Alle dürfen bei dem Wettbewerb abstimmen

Beim Projekt der Molkegewinnung geht die Sennerei Gunzesried neue Wege: Bei der Herstellung von Käse fällt Molke als Abfallprodukt an. Lange wurden damit andere Betriebe beliefert und an die Schweine verfüttertet. Doch die Lieferung war teuer und musste letztlich eingestellt werden, da die Mäster nur noch zertifizierte Futtermittel verwenden durften. Bei der Suche nach einer Alternative direkt vor Ort stießen die Senner auf die Möglichkeit, die Molke über anaerobe Prozesse in Gas zu verwandeln. Mithilfe der Leader-Förderung entstand eine eigene Anlage in Gunzesried. Darin vergärt die Molke und wird zu Methan. Das Gas wird zur Erzeugung von Wärme verbrannt und für die Käseherstellung verwendet. Insgesamt spart die Sennerei so rund 20.000 Liter Heizöl im Jahr ein. (lma)

Für die Projekte können ab sofort alle Menschen abstimmen – unter: www.dvs-wettbewerb.de

