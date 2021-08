Zwei Mexikaner triumphieren im Alpsee - Immenstädter Marcus Joas wird Dritter

Der Lokalmatador Marcus Joas muss sich beim Alpseeschwimmen auf der Ironman-Distanz nur zwei Favoriten geschlagen geben. Sein Bruder gewinnt die "Kurze".

20.08.2021 | Stand: 05:05 Uhr

120 Athleten freuten sich auf den „Restart“. Nachdem das 2019 ins Leben gerufene Alpseeschwimmen der Triathleten des TV Immenstadt wegen der Pandemie im vergangenen Jahr nicht stattgefunden hat, ging es heuer bei Top-Bedingungen in die zweite Runde. Am Start waren 120 Schwimmerinnen und Schwimmer, die vom Erlebnissteg aus in drei Distanzen ins Wasser gingen: über von 900 m (Jedermann), 1900 m (Ironman-Halbdistanz) und 3800 m (Ironman). Für die Jüngsten bis 13 Jahre gab es das „Piratenschwimmen“ mit einer Distanz von 100 m.

Strehlke-Delgado-Brüder zeigen Weltklassezeiten

Nach 39:55 Minuten gewann über die Ironman-Distanz Maximiliano Strehlke-Delgado aus Mexiko, gefolgt von seinem Zwillingsbruder Paulo Stehlke-Delgado. Die Brüder sind im Sommer immer wieder auf hochrangigen Freiwasserwettkämpfen zu finden. Wahrscheinlich ist aufgrund der Weltklassezeiten zu vermuten, dass die Strecke etwa 150 Meter zu kurz war. Als Dritter kam der Immenstädter Lokalmatador Marcus Joas vom TVI in 42:00 Minuten nach starker Leistung ins Ziel.

Der 21-jährige Marcus Joas vom TV Immenstadt. Bild: Dominik Berchtold

Kurze Zeit später folgte die erste Frau, Beate Schulz von den Lindauer Schwimmern, mit einer Zeit von 51:05 Minuten, vor Lisa Gerß vom MTV Bad Pyrmont. Dritte wurde Jessica Schellenberg (52:59). 44 Teilnehmerinnen gingen über die Königsdistanz ins Wasser.

In der Halbdistanz siegte Stefan Wachter vom RSC Kempten nach 23:30 Minuten vor Basti Schiele und Yannik Baier (beide RSC Kempten). Bei den Damen jubelte Beatrix Renner vom TV 48 Erlangen nach 24:31 Minuten.

Simon Joas triumphiert auf der Jedermann-Distanz

Simon Joas vom TV 1860 Immenstadt triumphierte mit einer Zeit von 10:31 Minuten auf der Jedermann-Distanz, Lotta Schnitzer vom TV Kempten (12:15) gewann hier die Konkurrenz bei den Frauen.

Bei der Siegerehrung wurden die jeweils drei schnellsten Frauen und Männer sowie alle „Piratenschwimmer“ mit Sachpreisen prämiert. Zufrieden blicken auch die Ausrichter auf das zweite Alpseeschwimmen zurück: „Trotz kleinerer Hürden ist Veranstaltung sehr gut verlaufen. Wir hoffen, dass sich das Alpseeschwimmen in den kommenden Jahren als Klassiker etabliert“, sagte Marcus Padrta, Vorsitzender des TV Immenstadt Triathlon.