In Missen wagen Einheimische den Schritt, ein Kleinunternehmen zu gründen. Dabei profitieren sie von der Dorferneuerung und Förderungen.

17.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Seit drei Jahren läuft in der Gemeinde Missen-Wilhams die Dorferneuerung. Eine wichtige Aufgabe ist es, örtliche Kleinunternehmen zu fördern und die Grundversorgung im Dorf so langfristig zu sichern. Mit Erfolg: Der heimische Bäckermeister Manfred Walk baute eine moderne Bäckerei in der Ortsmitte und Franziska Rust ein altes, denkmalgeschütztes Gebäude in ein Café um.

