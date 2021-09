Zwei Natur-Zentren im Oberallgäu wollen durchstarten

ZNAlp heißt jetzt „Alpinium“ und will in Obermaiselstein neu bauen – nur wann? Auch der Naturpark Nagelfluhkette kann sein Angebot in Immenstadt-Bühl erweitern.

29.09.2021 | Stand: 19:05 Uhr

In Sachen Naturerlebnis, Umweltbildung und Besucherlenkung soll das Oberallgäu zum Vorbild für ganz Bayern werden. Das ist die Kurzfassung nach dem Besuch des bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber am Dienstagnachmittag (wir berichteten kurz). Um diesen Modellcharakter kümmern sich zwei Zentren: das Naturparkzentrum in Immenstadt-Bühl und das Zentrum Naturerlebnis Alpin in Obermaiselstein. Letzteres heißt ab sofort „Alpinium“. Beiden brachte Glauber eine großzügige Förderung mit. Die Verantwortlichen des einen Zentrums waren damit rundum zufrieden, die des anderen noch nicht ganz.