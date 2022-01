Mayte Brutscher hat die beiden Chalets mit freiem Blick auf den Alpenhauptkamm geschaffen. Lob gibt’s für die Handwerker und das Planungsbüro.

16.01.2022 | Stand: 12:40 Uhr

Von außen modern, innen mit viel Holz in hohen Räumen anspruchsvoll eingerichtet. So präsentieren sich die beiden neuen Chalets, die Mayte Brutscher in Ofterschwang zur Vermietung anbietet. Besonders ist der Blick Richtung Süden und Westen: Dort präsentieren sich Oberstdorf, der Allgäuer Alpenhauptkamm und die Weltcup-Strecke in Ofterschwang.