Pläne für die beiden Hotels liegen auf dem Tisch. Eines soll in der Bahnhofstraße entstehen. Dafür wird ein Haus umgebaut. Das zweite ist am Alpsee vorgesehen.

16.09.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Seit Jahren gibt es immer wieder Anläufe, in Immenstadt ein neues Hotel zu schaffen. Bislang vergeblich. Doch jetzt scheint es zu klappen. Sogar zwei kleine Hotelanlagen sollen in der Innenstadt und im Ortsteil Bühl entstehen. Der Bauausschuss gab dafür am Dienstagabend einstimmig grünes Licht.