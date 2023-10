Zwei Schulprojekte und ein Heizkraftwerk: Wie will Immenstadt das alles bezahlen?

Die Stadt will mehrere Großprojekte stemmen: 37 Millionen Euro für Mittelschule und Hort, 13 Millionen für das Biomasseheizwerk, 8 Millionen fürs Freibad.

06.10.2023 | Stand: 18:37 Uhr

Zwei Pflichtaufgaben, ein Energieprojekt und ein Wunschobjekt: Immenstadt hat sich für die nächsten Jahre einiges vorgenommen. So wollen die Stadt und ihre „Tochter“ Stadtwerke die Mittelschule für über 20 Millionen Euro sanieren und in Teilen neu bauen, eine Turnhalle samt Hort für mehr als 16 Millionen errichten, das Biomasseheizwerk für 13 Millionen erweitern und 8 Millionen in ein modernisiertes Freibad stecken. Trotzdem wird im Stadtrat nicht gestritten und die Vorhaben werden zumeist einstimmig beschlossen. Wie Immenstadt das alles finanzieren will, erläutert Bürgermeister Nico Sentner auf Anfrage unserer Redaktion:

