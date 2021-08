Zwei virtuose Musiker wandern durchs Oberallgäu und verblüffen mit ihrem Spiel

Matthias Schriefl und Johannes Bär wandern von Andelsbuch nach Maria Rain. Sie machen im Oberallgäu Halt und haben viele Instrumente und einen Film mit dabei.

08.08.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Die Zugvögel zieht es nach Afrika, um dort das Improvisieren zu lernen – noch nicht gewusst? Wunderliche Weisheiten wie diese erfährt man im neuen Film „Auf Tour z’Fuaß“. Mit den kongenialen Hauptakteuren Matthias Schriefl und Johannes Bär. Der spektakulären Vorpremiere dieses musikalischen Naturfilms im Bad Hindelanger Kurhaus-Saal geht sogar noch ein tolles Live-Konzert der beiden Vollblut-Musiker voraus.

Ein phänomenal virtuoses Duo

Wie meist auch nachher im Film spielt auf der Bühne der Vorarlberger Bär die Tenortuba, während der Schriefl rechtshändig die Trompete bläst und mit links die Bässe des Akkordeons auf dem Schoß drückt – sozusagen die Standard-Besetzung dieses phänomenal virtuosen Duos.

Im Jodel- und Brüllton

Gesungen wird natürlich auch. Zu Beginn zweistimmig, im Jodel- und Brüllton, mit Bierflasche in der Hand. Später jedoch kabarettartig angeturnt, mit Nonsens-Texten von Schriefl: „A Schtuck voma alta Hindelanger, Luis hoißt er, vor hundert Johr ausgwandrat noch Amerika“ Man ahnt, was kommt. Irving Berlins Hit „Cheek To Cheek“ geht dann in Armstrong-Manier so: „Luia, Halleluia, i kriag koin Ton me raus, bi so bsoffa wia no nia.“

Fett für den "Grünten-Penis"

Auch der heiß umstrittene „Grünten-Penis“ kriegt sein Fett ab. Und zu dem Volkslied „Hopp tri Hopp dri Nüss im Sack“ geraten die beiden Blas-Virtuosen geradezu in orgiastisches Wett-Improvisieren an Trompete und Tenorhorn. „Wenn der Matthias einen Ton bläst, geh ich immer gleich noch einen drüber“, wird nachher der „Problembär“ im Film beichten.

Zwei Extrem-Jazzer

Was aber diese beiden Extrem-Jazzer mit zwei gleichgestimmten Alphörnern anstellen, ist schlicht unglaublich. Sie beherrschen die obersten Obertonreihen so virtuos, als bliesen sie Blockflöte: Choralartig Zweistimmiges mündet da in jazzige Skalen-Girlanden, grundiert von Bärs rhythmisierender Mouth Percussion. Der Gipfel: Schriefl gleichzeitig an Alphorn und Flügelhorn!

Begleitet von einem professionellen Filmteam

Lesen Sie auch

Matthias Schriefl legt mit seinem siebenköpfigen „Multiorchester“ bei strömendem Regen los Memminger Meile

Nicht nach Afrika zieht es die beiden exzentrischen Vögel zum Improvisieren. Von Andelsbuch, wo der Vorarlberger Bär geboren ist, wanderten sie – vor genau einem Jahr – in acht Tagen über die Tiroler und Allgäuer Alpen bis nach Maria Rain, dem Geburtsort Schriefls. Mit Spontan-Konzerten. Begleitet vom professionellen Filmteam Walter Steffens und Michael Baumbergers. Anschauen!

Matthias Schriefl im Internet.

Lesen Sie auch: "Matthias Schriefl bringt junge Jazzer nach Stiefenhofen".

Lesen Sie auch: "Allgäuer Jazzmusiker wandelt auf der Kanzelwand zwischen Musik-Welten".