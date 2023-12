Zweitklässler der Naturparkschule Immenstadt besuchen im Rahmen ihres Unterrichts einen Bauernhof

Zweitklässler der Naturparkschule Immenstadt besuchen im Rahmen ihres Unterrichts den Bauernhof der Familie Schwarzmann. Dabei packen sie kräftig mit an.

Wie viel frisst eine Kuh? Wo kann ich so eine einkaufen? Während zwölf Kinderhände eine ausgewachsene Kuh der Familie Schwarzmann streicheln, kommen immer wieder Fragen wie diese auf. Im Rahmen eines Bauernhofbesuchs in Stein haben die Zweitklässler der Königsegg-Grundschule Immenstadt den Alltag eines Landwirtes hautnah miterlebt.

Ein Ausflug wie dieser ist für die Naturparkschule Immenstadt keine Seltenheit. Sie gehört zu einer der neun zertifizierten Naturparkschulen der Nagelfluhkette. Der Unterricht erstreckt sich über mehr als nur im Klassenzimmer sitzen. Die Schüler haben die Möglichkeit, den im Unterricht gelernten Inhalt spielerisch und in Aktion zu erleben. Schauplätze sind dabei Bauernhöfe, Alpweiden sowie Wälder, die durch die außerschulischen Partner praxisnah vorgestellt werden. Auch die Schüler packen dabei mit an und erkunden selbstständig die heimische Natur und ihre Facetten.

Naturpark Schule Immenstadt auf dem Bauernhof

Die Familie Schwarzmann hat den Naturparkschülern ihren Bauernhof bereitgestellt, um gemeinsam mit den Junglandwirten der Berufsschule Kempten das Thema „Von Heu zur Milch“ zu behandeln. „Es ist natürlich viel Arbeit, aber wenn wir sehen, dass es von den Kindern angenommen wird, ist das unser Lohn dafür“, berichtet die Landwirtin Monika Schwarzmann strahlend.

Die Grundschüler der Naturparkschule Immenstadt dürfen sich beim Melken versuchen. Bild: Anja Worschech

Auch Vertreter des Bayerischen Bauernverbands, wie Kreisobmann Andreas Hummel, sind vor Ort, um die Grundschüler tatkräftig zu unterstützen. In Form von acht Mitmach-Stationen können sich die Kinder selbst als Landwirte ausprobieren und dabei lernen, wie die Prozesse innerhalb eines solchen Betriebs ablaufen. Die Stationen: „Kälble“, Melken, Anfassen, Futter, Mengen, Beobachten, Kuhfladen, Regionale Produkte.

„Ich will nächstes Jahr wieder hierher“, sagt der Zweitklässler Robert begeistert, während er bei einer Station die Kauzahl einer Kuh beim Wiederkäuen mitzählt. Die 90 Zweitklässler laufen begeistert von Station zu Station und können sich nicht zurückhalten die Tiere anzufassen. „Ich will eine Kuh reiten“, sagt ein Zweitklässler zu seinem Schulfreund, wobei die Neugier der Grundschüler deutlich sichtbar ist. Bei der Frage, ob jemand mal seinen Finger in die Melkanlage stecken will, erheben sich viele Hände, denn die Schüler zeigen keine Scheu, die Geräte und Tiere zu erforschen.

Landwirtschaft im Oberallgäu näherbringen

Nicht nur für die Zweitklässler ist dieser außerschulische Unterricht eine Bereicherung, sondern auch die Landwirtschaftsschüler profitieren von diesem Bauernhofbesuch. Das Konzept „Schüler unterrichten Schüler“ fordert die Auszubildenden heraus, ihr Fachwissen kindgerecht zu übermitteln und den Schülern die Landwirtschaft spielerisch näher zu bringen. „Es ist eine gute Abwechslung zum Alltag, wenn man zehn Jahre lang nur in der Schule saß“, schildert der sechzehnjährige Berufsschüler Magnus Lichtensteiger. „Wir wollen die Kinder an das Thema Landwirtschaft heranführen und bewirken, dass sie ein bisschen regionaler denken“, sagt er. „Wir müssen ihnen den Stellenwert der Landwirtschaft aufzeigen, dass sie sehen, wie viel Arbeit hinter den einzelnen Produkten steckt.“

Der Junglandwirt Magnus Lichtensteiger zeigt seiner Gruppe ein Bild aus der Sicht der Kühe, die ein sehr eingeschränktes Sehvermögen besitzen. Bild: Anja Worschech

Die Auszubildenden versuchen, den Grundschülern mit ihrem Wissen und ihrer Begeisterung einen positiven Erstkontakt mit einem landwirtschaftlichen Betrieb zu verschaffen. „Manche denken ja, der Kaba kommt so aus der Kuh“, schildert die Berufsschülerin Ramona Panko. „Es ist wichtig, den Kindern schon früh zu zeigen, woher die Lebensmittel überhaupt kommen, die sie jeden Tag essen und trinken“, erklärt sie.

Diese Punkte vermitteln die Schüler der Berufsschule Kempten mit Enthusiasmus den neugierigen Grundschülern, indem sie Fragen, wie „Kann man so eine Kuh auch beim Lidl kaufen?“ geduldig beantworten.

