Zweitwohnungsbesitzer in Oberstaufen bezahlen mehr Kurbeitrag

In der Marktgemeinde Oberstaufen gelten ab Januar neue Beitragssätze. Und schon jetzt gibt es neue Zonen für die Berechnung.

01.12.2021 | Stand: 18:18 Uhr

Die Marktgemeinde Oberstaufen berechnet ab 1. Januar 2022 allen Besitzern der rund 3000 Zweitwohnungen im Ort einen pauschalierten Kurbeitrag auch für ihre Angehörigen. Das ist die Folge einer neuen Kurbeitragssatzung, die die Verwaltung jetzt im Tourismusausschuss des Gemeinderates vorgestellt hat. Aufgrund eines Urteils des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs im Jahr 2016 war das der Kommune zuletzt verboten. Nun rechnet sie mit Mehreinnahmen von 50.000 Euro jährlich.

Der Besitzer einer Zweitwohnung zahlte auch in den letzten Jahren pauschal 50 Tagessätze des jeweiligen Kurbeitrags – und konnte sich dann an beliebig vielen Tagen im Jahr im Ort aufhalten. Seine Angehörigen zahlten für die tatsächlichen Anwesenheitstage. Ihnen war es aber möglich, sich ab 21 Tagen pauschalieren zu lassen. Die neue Fassung des Kommunalabgabengesetzes hat jetzt die Grundlage für eine neue Satzung der Gemeinde geschaffen, erläuterte Kämmerer Matthias Straub. Und danach müssen auch die Angehörigen wieder 50 Tagessätze bezahlen. Eine Änderung gibt es zudem für Dauercamper. Für sie galt bislang, dass sie 35 Tagessätze zu bezahlen hatten - künftig sind es für sie ebenfalls 50. Endgültig entscheiden über die neue Kurbeitragssatzung wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. Dezember.

Nur noch zwei Kurbezirke

Weitere Änderungen zum 1. Dezember 2021 und zum 1. Januar 2022 hatte der Gemeinderat bereits vor einiger Zeit beschlossen. So gibt es ab 1. Dezember nur noch zwei Kurbezirke und damit zwei unterschiedliche Kurbeiträge in der Gemeinde. In Oberstaufen selbst sowie unter anderem in Thalkirchdorf, Buflings, Steibis, Weißach und Wiedemannsdorf sind nach der Zusammenlegung zu einem Kurbezirk ab Januar 2022 pro Tag 2,80 Euro zu bezahlen - statt zuletzt 2,70 Euro. Daneben gibt es einen Kurbezirk unter anderem mit Aach, Steinebach, Vorderreute und den Alpgebieten. Hier liegt der Kurbeitrag künftig bei 1,90 Euro. In Teilen waren bislang nur 1,70 Euro fällig. Bereits seit 2017 lief der Prozess der Angleichung und der Zusammenlegung.

Für die Finanzierung der Ausgaben im Tourismussektor in Oberstaufen hat der Kurbeitrag eine große Bedeutung. Trotz der beiden Lockdown-Phasen im Jahr 2020 flossen immerhin rund 2,6 Millionen Euro in den Tourismustopf.

