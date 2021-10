Zwillinge sind „top motiviert“ für den Weltrekord am Alpsee

Julia und Stephanie Mueller wollen in der Alpsee-Bergwelt bei Immenstadt einen Weltrekord im Dauerrodeln aufstellen. Mittwoch, 20. Oktober, 8 Uhr geht's los.

19.10.2021 | Stand: 15:53 Uhr

Nun wird es ernst: Die „Squattwins“ Julia und Stephanie Mueller starten am Mittwoch, 20. Oktober, um 8 Uhr in der Alpsee Bergwelt am Großen Alpsee bei Immenstadt-Bühl ihren Weltrekordversuch im Dauerrodeln.

Wie berichtet, haben die beiden vor, in zwölf Stunden eine Rodelstrecke von 44 Kilometern zurückzulegen. Zwischen den Fahrten müssen sie den Berg hinauflaufen, ohne Hilfsmittel zu benutzen. Außerdem darf jeder Zwilling nur einen eigenen Rodelbob fahren. Beim Laufen auf den Berg legen die Zwillinge insgesamt etwa 7200 Höhenmeter zurück, wie sie jetzt in einer Pressekonferenz erzählten. „Die Höhenmeter sind die größte Herausforderung an der Sache“, sagen sie.

Den gebürtigen Isnyer Zwillingen ist es besonders wichtig, den dritten Weltrekord in Folge in ihrer Allgäuer Heimat aufzustellen. Demzufolge seien sie „top motiviert“ und wollen an ihre Grenzen gehen. Der Weltrekordversuch dauert bis 20 Uhr.

Weltrekord im Lockenwickeln

Zwei weitere Weltrekord haben die 38-jährigen Zwillinge bereits aufgestellt: im 24 Stunden Dauerrutschen in Steinberg am See und im Lockenwickeln in einer Achterbahn im Europapark Rust. Und warum machen sie das alles? Zum einen spiele Sport in ihrem Leben eine große Rolle. "Außerdem haben wir unsere Reichweite vor allem wegen der Weltrekorde so ausgebaut", sagen die Zwillinge. Denn die beiden sind als "Influencer" auf sozialen Medien unterwegs. Dort kennt man sie als "Squattwins". Der Name setzt sich aus den englischen Wörtern "Squat" für Kniebeuge und "Twins" für Zwillingen zusammen. Mittlerweile haben die Schwestern über 500 000 Follower auf den Plattformen Instagram und Facebook.

