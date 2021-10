Zwillinge wollen Weltrekord am Großen Alpsee aufstellen

Die „Squattwins“ Julia und Stephanie Mueller wollen in Immenstadt einen Weltrekord im Dauerrodeln aufstellen. Weshalb die Zwillinge aus München so etwas tun.

12.10.2021 | Stand: 19:34 Uhr

Auf der Ganzjahres-Rodelbahn der Alpsee-Bergwelt in Immenstadt soll am Mittwoch, 20. Oktober, ein Weltrekord aufgestellt werden – im Dauerrodeln. Zwölf Stunden lang wollen die Zwillinge Julia und Stephanie Mueller aus München den Alpsee-Coaster hinunterfahren und den Hügel hinauflaufen. Insgesamt wollen sie eine Rodelstrecke von 44 Kilometern zurückzulegen. Die Wegstrecke hoch zum Einstieg der Rodelbahn ist da noch nicht mitgerechnet.

„Das Besondere dabei ist, dass der Weg nach oben zur Rodelbahn komplett zu Fuß und ohne jegliche Hilfsmittel bewältigt werden muss“, berichtet das Zwillingspaar. Also sei das Ganze keine Spaßveranstaltung, sondern vor allem eine Herausforderung an Kraft und Kondition. „Wir lieben das Gefühl, körperlich und mental über die Grenze zu gehen“, sagen die beiden.

Der Weltrekord im Dauerrodeln wäre nicht der erste der 38-Jährigen. Sie haben bereits im 24 Stunden Dauerrutschen in Steinberg am See einen Rekord aufgestellt. „Und im Lockenwickeln in einer Achterbahn im Europapark Rust“, erzählen sie. „Das Ergebnis sah sogar ganz passabel aus“.

Warum sie das tun? „Unsere Reichweite haben wir uns vor allem wegen der Weltrekorde aufgebaut“, sagen die Zwillinge. Denn die beiden sind als „Influencer“ auf sozialen Medien unterwegs. Dort kennt man sie als „Squattwins“. Der Name setzt sich aus den englischen Wörtern „Squat“ für Kniebeuge und „Twins“ für Zwillingen zusammen. Mittlerweile haben die Schwestern über 500 000 Follower auf den Plattformen Instagram und Facebook. Dort teilen sie nicht nur die Beiträge zu ihren Weltrekorden.

Der Sport spielt eine große Rolle in ihrem Leben. Zu Themen aus Sport, Ernährung und Muskelaufbau haben sie zudem bereits E-Books veröffentlicht. Außerdem bieten sie eine eigene Kollektion mit Sportbekleidung für Frauen, Männer und Kinder an.

Der Weltrekordversuch im Dauerrodeln am Großen Alpsee soll am Mittwoch von 8 bis 20 über die Bühne gehen. Und das wird nicht der letzte sein, den die 38-jährigen Zwillingen vorhaben: Im April nächsten Jahres ist ein Vierer-Rekord mit einem anderen Zwillingspaar geplant.

Die Regeln

Der Rekord soll im Rekord Institut für Deutschland, kurz RID, verzeichnet werden. Das RID sammelt rekordverdächtige Team- Leistungen und sportliche Höchstleistungen Einzelner aus dem deutschen Sprachraum.

Die Rekordanwärter und das RID haben zuvor die Regeln vereinbart. Folgende Regeln wurden für den Weltrekord Dauerrodeln aufgestellt:

Die Dauer: 12 Stunden

Die Herausforderung: nach oben bis zum Einstieg laufen ohne Hilfsmittel

Die Rodelstrecke: zurückzulegen sind mindestens 44 Kilometer.

Das Rodeln: Jeder Zwilling muss einen eigenen Rodelbob nutzen.

