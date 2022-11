Zwischen Märchen und Tragödie: Das abenteuerliche Leben des Malers Grimm aus Bühl

Durch einen Ankauf besitzt das Immenstädter Museum Hofmühle nun weltweit die meisten Werke von Johann Georg Grimm. Der Allgäuer machte in Brasilien Karriere.

13.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Das Museum Hofmühle in Immenstadt wartet mit einem Superlativ auf: Es besitze nun die weltweit größte Sammlung an Ausstellungsstücken des Malers Johann Georg Grimm. Das betonen gleich mehrere Redner bei diesem Abend im Museum für Technik, Kunst und Kultur, wie es sich jetzt im Untertitel nennt. Ermöglicht wurde diese Sonderstellung durch den Ankauf von 100 Skizzen und zwei Ölgemälden aus einem Nachlass, den verschiedene Gönner und Stiftungen ermöglicht haben.

40 Skizzen und ein Ölgemälde sind jetzt in einer Sonderausstellung zu sehen. Sie würdigen nicht nur einen regionalen Maler, sondern einen von nationalem Rang. Denn der 1846 in Bühl bei Immenstadt geborene und 1887 in Palermo gestorbene Sohn eines Schreiners machte als Künstler in Brasilien Karriere, wie der Immenstädter Maler und Kunstexperte Gunther le Maire recherchiert hat. Grimm wurde dort von Kaiser Pedro II. zum Professor an der Akademie der Schönen Künste in Rio de Janeiro ernannt und gründete später eine eigene Malergruppe, aus der als bedeutendster Schüler Antonio Diogo da Silva Parreiras hervorging.

Der bestverdienende Maler in Brasilien

Grimm sei damals sicher der bestverdienende Maler in Brasilien gewesen, vermutet Gunther le Maire. Denn Grimm habe eine Marktlücke erkannt: Er verewigte Kaffeeplantagen. Das allein freilich habe nicht seinen Erfolg begründet, sondern die außerordentliche Qualität seiner Gemälde: großflächige Landschaftsansichten, in denen selbst kleinste Details noch erkennbar sind. Diese akribische Darstellung von Landschaften habe sich Grimm auf Reisen selbst angeeignet, erklärt Gunther le Maire vom Grimm-Freundeskreis.

Ein umfangreich erhaltener Briefwechsel

Darüber geben Briefe Auskunft, die nun in Auszügen im Museum Hofmühle auf großflächigen Bannern wiedergegeben werden. Sie stammen aus einer Ausstellung in den Mindelheimer Museen, die erst vor Kurzem diesen Maler würdigte, erklärt Richard Schindele, Vorsitzender des Immenstädter Heimatvereins, der das Museum Hofmühle betreibt. Schindele hält diesen umfangreich erhaltenen Briefwechsel Grimms mit seiner Familie für einen weiteren besonderen Schatz des Museums. Denn er zeige die Entwicklung des Künstlers.

Ein junger Schreiner aus Bühl entdeckt die Kunst

Bei einem Auftrag zum Erneuern der Bibliothek des Schlosses in Rauhenzell lernte der junge Schreiner Johann Georg Grimm erstmals Kunstbücher kennen. Sie fesselten ihn so, erklärt Gunther le Maire, dass der talentierte Zeichner Grimm beschloss, sich ganz der Malerei zu widmen. Er studierte an der Münchner Akademie und lebte während dieser Zeit in bitterer Armut, wie Gunther le Maire berichtet. In München lernte Grimm aber wohl seine spätere Gönnerin Therese Ravoth aus Berlin kennen, die ihn an die dortige Akademie holte und ihm Studienreisen nach Italien und ums westliche Mittelmeer ermöglichte. Dort entstand eine Vielzahl jener Skizzen, die nun dem Museum Immenstadt gehören. Eine zweite Gruppe der erworbenen Skizzen entstand bei einer Reise im östlichen Mittelmeer, als Grimm schon ein angesehener Maler in Brasilien war.

Tod durch Tuberkulose

Sie alle zeigen seine Vorliebe für Küstenlandschaften, aber auch Details von Land und Leuten, etwa Kindern in Taormina oder Beduinen in Nordafrika. Grimms Leben habe märchenhafte, aber auch tragische Züge, sagt Barbara Holzmann, stellvertretende Bezirkstagspräsidentin. Sie erinnert an den frühen Tod des Malers mit 41 Jahren durch Tuberkulose.

Diese Krankheit habe er sich bei Reisen durch Brasilien zugezogen, erklärt Gunther le Maire. Grimm sei dann zu seinem Bruder nach Wengen bei Weitnau zurückgekehrt, habe später aber auf Anraten seines Arztes einen Aufenthalt in milderem Klima gewählt, zunächst in Meran und schließlich in Palermo. Sein dortiges Grab, das Therese Ravoth errichtet habe, sei mittlerweile wieder instandgesetzt und mit einer Relieftafel des Vorderburger Bildhauers Matthias Buchenberg versehen worden.

Ein Leben, spannend wie ein Film

Grimms Leben sei spannend wie ein Film gewesen, erläutert Herbert Waibel, zweiter Bürgermeister von Immenstadt. Er, der in Bühl aufgewachsen sei, bedauerte, damals nichts von dem abenteuerlichen Leben dieses Künstlers erfahren zu haben. Die Bedeutung dieses Malers sei erst in jüngerer Zeit erkannt worden. Das sei das Verdienst vieler, aber allen voran von Gunther le Maire.

Herbert Waibel würdigte zudem das Engagement der Ehrenamtlichen des Heimatvereins, die nun die Aufgabe haben, die Grimm-Skizzen, deren Blätter teilweise beidseitig vom Künstler genutzt wurden, und die beiden Gemälde in die Dauerausstellung zu integrieren sowie in der Museum-App zu digitalisieren.

Eine Auswahl der neu erworbenen Grimm-Skizzen ist bis Ende des Jahres zu sehen. Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags 14 bis 17 Uhr.

Der Maler Johann Georg Grimm aus Bühl am Alpsee.

Das Museum Hofmühle in Immenstadt.

