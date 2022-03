Höfe und Berghütten in den Allgäuer Bergen sind begehrt

Viele Bauernhöfe und Berghütten werden noch landwirtschaftlich betrieben. Doch es gibt immer mehr Interessenten, die sie anderweitig nutzen wollen.

Allgäu „Erholsame Tage und die Flucht aus dem stressigen Alltag gelingen mit einer eigenen Berghütte“: So werben einige bayerische und österreichische Immobilien-Internetportale für die Alpenregion. Auch das Allgäu wird dort angepriesen. Angebote finden sich allerdings kaum – obwohl die Nachfrage laut Immobilienexperten groß ist. Für Schlagzeilen hatte kürzlich die touristisch genutzte Wannenkopfhütte bei Obermaiselstein gesorgt. Sie steht zum Verkauf: für 4,1 Millionen Euro.

Dutzende leer stehende Höfe gibt es hingegen zum Beispiel im Unterallgäu. Näher an den Bergen ist die Situation aber offenbar eine andere. „Die meisten Höfe werden nach wie vor für die Alpwirtschaft genutzt und das ist auch gut so“, sagt Bernward Lingemann von der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, zu der die Oberallgäuer Orte Fischen, Ofterschwang, Bolsterlang, Obermaiselstein und Balderschwang gehören. „Höfe werden aber zunehmend auch als Ferienunterkünfte genutzt“, obwohl sie dafür eigentlich nicht geeignet seien und das in der Regel auch nicht zulässig sei, sagt Lingemann. Erfahre man davon, werde die zuständige Bauaufsicht des Kreises eingeschaltet. Auch wenn Lingemann keine konkreten Zahlen vorliegen, sieht er mögliche Verkäufe von Berghöfen kritisch. Ein Zuzug von reichen Auswärtigen könne die dörfliche Struktur stören, wenn sich die Neubürger nicht integrierten. Außerdem seien die Zufahrten für den landwirtschaftlichen Verkehr ausgelegt – nicht für den dann gerade an Wochenenden zunehmenden Autoverkehr. (Lesen Sie auch: Im Allgäu steht ein Schloss für 4,3 Millionen Euro zum Verkauf)

Immobilienpreise im Allgäu immer noch günstiger als in Stuttgart oder München

Einen Trend zum Umbau von Bauernhöfen in Wochenend- oder Feriendomizile sieht auch Werner Endres nicht – zumindest für das nördliche Oberallgäu. Der Bürgermeister von Dietmannsried sagt, dass solche Projekte aber in Einzelfällen als Investment interessant sein könnten. Denn im Allgäu seien die Immobilienpreise immer noch günstiger als in Ballungsräumen wie Stuttgart oder München. „Wir haben vorrangig ein Interesse, unsere eigenen Leute hier vor Ort zu halten“, sagt Bürgermeister Endres. Daher unterstütze man es, wenn die nächste Generation die Höfe bewohne – auch wenn die Immobilien nicht mehr landwirtschaftlich genutzt würden.

Zwei, die einen Hof umgebaut und sich den Traum vom Leben im Allgäu erfüllt haben, sind Lisa Rühwald und Christian Müller. Von Hamburg zog es den Manager von Online-Veranstaltungen und die aus Isny stammende Designerin ins Oberallgäuer Altusried. Dort kauften sie 2018 einen Bauernhof und eröffneten zwei Jahre später das „Rosso“ unter anderem mit drei Ferienwohnungen und Seminarräumen. Dort ist also sowohl Urlaub wie auch Arbeiten möglich. „Ich habe den Schritt nicht bereut“, sagt Müller. Zu den finanziellen Rahmenbedingungen möchte er jedoch nichts sagen. Einige Immobilienangebote bis in den Millionen-Euro-Bereich gibt es in den österreichischen Bergregionen. Das liege auch am teilweise lockereren Baurecht in der Alpenrepublik, sagen deutsche Experten. Dort entstehen unter anderem Luxus-Chalets als Neubauten. (Lesen Sie auch: Wenn der Traum vom Wohnen in der Allgäuer Berghütte zerplatzt)

Berghütten im Allgäu: Viel Nachfrage, wenige Angebote

Auch die Wannenkopfhütte mit ihren 14 Zimmern und knapp 800 Quadratmetern Wohnfläche sowie dem mehr als 3500 Quadratmeter großen Grundstück ist noch zu haben. Sie könne mit voll ausgestatteter Küche weiter als Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb genutzt werden, sagt Makler Claudius Maucher, Geschäftsführer von Engel und Völkers in Kempten. Allgemein sei eine Nachfrage nach Höfen in den Bergen vorhanden – aber kaum Angebote. „Viele Menschen wollen so eine Immobilie wohl als Rückzugsort, aber auch als Geldanlage.“ So habe er im vergangenen Jahr eine nur etwa 30 Quadratmeter große Berghütte bei Oberstdorf an einen Unternehmer aus der Region verkauft. Sie sei „binnen kürzester Zeit“ weg gewesen.

