Diese Luxus-Immobilien stehen im Allgäu derzeit zum Verkauf

Die „Villa Schwalten“ am Schwaltenweiher in Rückholz (Kreis Ostallgäu) ist vielen Allgäuern ein Begriff. Die frühere Erholungsstätte des Landkreises Bad Hersfeld-Rothenburg steht zum Verkauf. Laut Gemeinde Rückholz ist die Nutzung jedoch an Bedingungen geknüpft.