Es gibt viel zu tun: der Kaufbeurer Kreishandswerksmeister Robert Klauer auf einer Baustelle in Neugablonz. Der Chef des Pflaster- und Straßenbauunternehmens Rehwald legt auch heute noch selber Hand an, wie hier an die Rüttelplatte bei der Gestaltung der Außenanlagen einer neuen Reihenhaussiedlung. Klauer rechnet für 2023 mit einem Rückgang im Wohnungsbau.