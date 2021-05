Impfstoffmangel, Impfdrängler und Termin-Schieber: Wie ist die Lage in Allgäuer Impfzentren?

Die einen wollen den Pieks schneller als erlaubt, andere verschieben den Impftermin, weil sie Urlaub machen. Und noch immer fehlt Impfstoff im Allgäu.

19.05.2021 | Stand: 10:07 Uhr

Nächste Woche beginnen die Pfingstferien in Bayern. Und der Start in die Urlaubszeit stellt die Impfzentren in der Region vor eine neue Herausforderung: Sonderwünsche von Patienten. Um Impftermine wird auch bei uns im Allgäu gekämpft, teilweise mit unlauteren Mitteln. Manche wiederum ziehen die gebuchte Ferienwohnung dem Impftermin vor - und bekommen überraschende Unterstützung.

Wir sprechen mit Dr. Gregor Blumtritt, ärztlicher Leiter der Impfzentren in Kaufbeuren und Marktoberdorf, und dem ärztlichen Koordinator Corona in Memmingen, Dr. Jan Henrik Sperling.

Die ärztlichen Leiter über den Impfstoffmangel

"Ganz klar gesagt: Wir könnten weit mehr Menschen impfen", sagt Blumtritt. Bei 800 Patienten täglich läge die Kapazität der Impfzentren in Marktoberdorf und Kaufbeuren. Aufgestockt könnten leicht 1.000 Dosen verimpft werden. Doch der Impfstoff fehle weiterhin - die Zahlen schwanken zwischen 600 und 800 Patienten pro Tag. Kürzlich konnten laut Blumtritt an einem Tag nur 150 Menschen geimpft werden. Und beinahe hätten Termine zur Zweitimpfung verschoben werden müssen.

Als "Impfturbo ohne Benzin" bezeichnet Sperling die aktuelle Situation. Auch am Memminger Impfzentrum könnten mehr Menschen versorgt werden. Hier stehen zum Teil zwei von vier Impfstraßen still, wöchentlich könnten etwa 3.000 Menschen mehr geimpft werden. Doch vom Bund komme zu wenig Biontech, Moderna, AstraZeneca und Johnsen & Johnsen. Ähnlich sähe es auch in den Praxen aus. Das gleiche Bild zeichnet das Landratsamt Oberallgäu. Lesen Sie auch: Handbremse statt Turbo bei Erstimpfungen: Zu wenig Impfstoff in Kempten und im Oberallgäu

... über Termin-Absagen wegen des Pfingsturlaubs

Einige sagen ihren Impftermin auch ab oder verschieben die Zweitimpfung - weil die Pfingstferien und ein erster Urlaub seit langem bevor stehen. "Wissen Sie, ich kann die Menschen verstehen", sagt Blumtritt ein wenig überraschend. Sein Argument: "Wir verzichten seit über einem Jahr auf so vieles. Die Menschen sind ausgehungert und sehnen sich nach etwas Normalität." Ein Urlaub könne der psychischen Gesundheit guttun, wer schon einmal geimpft ist, genieße bereits einen guten Schutz - und aus medizinischer Sicht sei eine spätere Zweitimpfung wenig bedenklich. Lesen Sie hier, welche Regeln beim Urlaub in Italien, Österreich, Spanien, Kroatien & Co. gelten.

Allerdings: Einen Termin im Impfzentrum kann man nicht verschieben, sondern nur absagen. Man muss sich also wieder "hinten anstellen." Anders sei die Lage bei einem Termin zur Erstimpfung. Den solle jeder dringend einhalten.

Sperling sieht derzeit viele Menschen im "Wünsch-Dir-Was"-Modus. Ob es nun um die Termine in Praxen oder im Impfzentrum gehe - oder um den bevorzugten Impfstoff an sich: "Viele unterschätzen, welchen Aufwand Ehrenamtliche, Angestellte und Ärzte betreiben, um die Impfkette am Laufen zu halten. Wird da eine Impfung wegen eines Frisör-Termins abgesagt, muss ich mich schon wundern."

... über Impfdrängler

Eine schwangere Freundin erfinden, den angeblichen Onkel in Buxtehude pflegen, mit dem Anwalt drohen: Ja, das komme immer mal wieder vor, so Blumtritt. Anders als in manchen Großstädten seien die Vordrängelnden im Allgäu aber weniger ein Problem, so der Arzt. Das sieht auch der Leiter des Memminger Impfzentrums so. "Natürlich prüfen wir, ob die Patienten für eine Impfung berechtigt sind", sagt Sperling. Auswertungen über Impftrickser führe man aber nicht.

... über Attacken von Impfgegnern

Vor zwei Wochen erschütterte eine Bombendrohung die Impfzentren im Unterallgäu - doch selbst ohne diese Attacke sei die Stimmung teils aggressiv. Selbst wegen des aufklärenden Videos "ZusaMMen popeln", in dem Sperling, Bürgermeister Manfred Schilder und weitere Persönlichkeiten aus Memmingen Corona-Selbsttests erklären, sei es in den Sozialen Netzwerken zu Beschimpfungen gekommen. "Ich finde das einfach schade. Wir haben doch letztlich alle das gleiche Ziel: Das Ende der Pandemie", sagt Sperling.

Anders als bei seinem Kollegen in Memmingen seien Impfgegner und "Querdenker" in den Impfzentren Kaufbeuren und Marktoberdorf kaum ein Problem. Auch eine Kleindemo mit fünf Teilnehmern vor der Kaufbeurer Anlage sei friedlich verlaufen, so Blumtritt.

