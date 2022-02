Impfung für Unter-Fünfjährige: Was sagen Kinderärzte dazu?

Biontech und Pfizer haben in den USA die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder unter fünf Jahren beantragt. Wie Kinderärzte in der Region den Schritt beurteilen.

04.02.2022 | Stand: 11:13 Uhr

Soll ich mein Kind impfen lassen? Diese Frage treibt viele Eltern um. Gerade in diesen Tagen der Corona-PandemieLandratsamt verbietet Hunde bei Demos gegen Corona-Maßnahmen - Das ist der Grund, in denen die Inzidenz so rasant steigt und Omikron alles zu beherrschen scheint. Da passt die Nachricht, dass in den USA wohl bald auch Kleinkinder ab sechs Monaten vor Covid geschützt werden können. Das deutsche Pharmaunternehmen Biontech hat zusammen mit seinem amerikanischen Partner Pfizer dort eine Notfallzulassung beantragt. Der Schritt erfolge auf Anfrage der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, teilt Biontech mit. Es sei der erste Covid-Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren. Damit stellt sich aber die Frage: Wie sinnvoll ist eine Impfung von Kleinkindern?