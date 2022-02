Biontech und Pfizer haben in den USA die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder unter fünf Jahren beantragt. Wie Kinderärzte den Schritt beurteilen.

04.02.2022 | Stand: 16:20 Uhr

Soll ich mein Kind impfen lassen? Diese Frage treibt viele Eltern um. Gerade in diesen Tagen der Corona-PandemieLandratsamt verbietet Hunde bei Demos gegen Corona-Maßnahmen - Das ist der Grund, in denen die Inzidenz so rasant steigt und Omikron alles zu beherrschen scheint.