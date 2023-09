Herbstanfang im Allgäu: Wer braucht jetzt welche Impfung?

Mit dem Herbstanfang im Allgäu kommt auch ein neuer Corona-Booster-Impfstoff. Auch die Grippe ist in Saison. Für wen lohnt sich jetzt welche Impfung?

28.09.2023 | Stand: 16:12 Uhr

Der Herbst im Allgäu hat begonnen und pünktlich zum Start der Saison ist ein neuer Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer auf dem Markt. Ateminfekionen sind in der kälteren Jahreszeit generell stark verbreitet. Gegen was sollte man sich aktuell schützen? Und für wen lohnt sich welche Impfung? Gregor Blumtritt ist Hausarzt und ehemaliger Ärztlicher Leiter der Covid-Impfzentren in Kaufbeuren und im Ostallgäu und klärt auf.

Herbstsaison: Wer sollte sich aktuell impfen lassen?

Seit 21. September ist die Impfung mit einem neuen Corona-Booster von Biontech/Pfizer möglich. Der Impfstoff ist an die aktuelle Omikron-Variante XBB.1.5 angepasst, soll aber auch vor anderen Varianten schützen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Auffrisch-Impfung allen Menschen über einem Alter von 60 Jahren oder Personen mit Grundkrankheiten.

Auch eine Grippeimpfung sei für den Herbstbeginn sinnvoll, sagt Gregor Blumtritt. Die betroffene Personengruppe sei hier aktuell "deckungsgleich" zu der der Booster-Impfung.

"Junge Leute, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten, können sich aber auch überlegen, ob sie sich impfen lassen", sagt der Hausarzt. Dasselbe gelte auch für Menschen, die Risikopatienten im nahen Bekanntenkreis haben, mit denen sie oft Kontakt haben.

Generell empfiehlt die Stiko für Personen ab 18 Jahren eine Basisimmunität gegen SARS-CoV-2, also drei Impfungen oder Infektionen.

Wo kann ich mich impfen lassen? Brauche ich einen Termin?

Impfen lassen kann man sich bei seinem Hausarzt, sagt Blumtritt. Aber Vorsicht: Der Corona-Impfstoff komme nur in Sechser-Ampullen und sei nicht lange haltbar. Deswegen müssen Ärzte die Impfungen mit einem Termin-System koordinieren, damit sechs Personen rechtzeitig mit dem Impfstoff versorgt werden können.

Bei der Grippe ist das nicht der Fall. Deswegen kann man - zumindest in der Allgemeinarztpraxis in Kaufbeuren, in der Blumtritt arbeitet - ohne Termin zur Impfung erscheinen. "Das ist aber von Praxis zu Praxis unterschiedlich", sagt der Hausarzt.