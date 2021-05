Wie lange die Impfzentren im Allgäu geöffnet bleiben sollen

Wie geht's weiter mit den Impfzentren im Allgäu? Ein Impfstoff-Engpass und ein vorübergehender Stopp dezentraler Impfungen hatten Spekulationen ausgelöst.

07.05.2021 | Stand: 07:44 Uhr

Die Corona-Impfzentren werden noch bis mindestens Ende September bestehen. Dies hat das bayerische Gesundheitsministerium auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. In der Region hatte es zuletzt Befürchtungen gegeben, dass die Zentren bald geschlossen werden könnten, da die Hausärzte immer stärker in das Impfen einbezogen werden. Geschürt wurden diese Ängste dadurch, dass in Kempten und dem Oberallgäu dezentrale Impfungen in Gemeindesälen oder Sporthallen wegen fehlenden Impfstoffs vorübergehend gestoppt werden mussten.