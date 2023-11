Sternsinger aus ganz Deutschland kommen nach Kempten

Die bundesweite Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen findet im Allgäu statt. Neben Sternsingern aus ganz Deutschland kommt auch der Bischof. Das Programm.

14.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Ein Meer an Kronen und Sternenstäben wird am 29. Dezember in Kempten zu sehen sein. Dort findet die bundesweite Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen statt. Neben Hunderten von jungen Sternsingern aus ganz Deutschland wird auch der Augsburger Bischof Bertram Meier erwartet.

Im Sommer 2022 erfuhr der Gemeindereferent der Pfarrei St. Lorenz, Martin Zeller, dass in Kempten die Eröffnung stattfinden soll. „Seither läuft die Organisation“, sagt er. Das Thema der Sternsinger lautet dieses Mal „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. „An dem Tag wird das Thema massiv aufgegriffen“, sagt Pastoralreferent Peter Frasch vom Bistum Augsburg.

Programm bei der Eröffnung des Dreikönigssingen in Kempten: Das ist geplant

Es werde südamerikanische Musik geben, die Raumgestaltung sei entsprechend geplant. Es gehe um die Frage, wie die Kinder in Amazonien leben. Dazu werde es auch entsprechende Bastelaktionen geben.

Denn neben einem Zug durch die Stadt wird auch ein Sternsinger-Weihnachtsmarkt stattfinden. Dort gibt es Speisen und Getränke und es wird gesungen. In einem Erzählzelt werden Sternsingergeschichten vorgelesen, es gibt ein Fußballtor mit Geschwindigkeitstest und einen Schoko-Parkour. Dort können sich die Teilnehmer über Kakaoplantagen informieren.

Das Bistum Augsburg wurde laut Frasch zum dritten Mal für die Eröffnung ausgewählt. Zuvor habe die Eröffnung schon in Augsburg und Lindau stattgefunden. „Wir sind das Bistum mit den engagiertesten Sternsingern“, sagt er. Auch Bischof Meier sei früher begeisterter Sternsinger gewesen. Dieses Mal hat das Bistum sich für Kempten entschieden. „Es ist ein bedeutender Ort mit vielen engagierten Gruppen“, sagt Frasch.

Zu dem Ereignis kommen viele Sternsinger aus dem Umkreis, aber auch Gruppen von weiter her. Aus Erfurt in Thüringen und Paderborn in Nordrhein-Westfalen haben sich schon Sternsinger angekündigt, auch aus Österreich werden Gruppen zur Veranstaltung eingeladen. Bisher ist Frasch mit den Anmeldungszahlen sehr zufrieden. Wenn es so weitergehe, hofft er, dass alle unterkommen. „Die Basilika hat nicht unendlich Plätze.“

Hunderte Sternsinger in Kempten erwartet: Pfarrei St. Lorenz sucht noch nach freiwilligen Helfern

Um den Tag zu beenden, finden sich alle in der evangelischen St.-Mang–Kirche zusammen. „Kempten ist eine ökumenische Stadt“, sagt Martin Zeller. Es soll laut Frasch ein bewusstes Zeichen sein, den Tag in der evangelischen Kirche zu beenden.

Nach Kempten kommen auch Vertreter des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und des Bundes der katholischen Jugend. Sie sind die Träger des Sternsingens in Deutschland und haben daher auch entschieden, dass die Eröffnung im Bistum Augsburg stattfindet.

Für die Eröffnung werden noch freiwillige Helfer gesucht. Interessierte können sich bei der Pfarrei St. Lorenz melden.