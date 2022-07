In Mindelheim muss das Freibad vorübergehend schließen

In der letzten Juli-Woche soll es wieder heiß werden. Ausgerechnet jetzt schließt das Mindelheimer Freibad.

25.07.2022 | Stand: 11:47 Uhr

Der sonnige Sonntag lockt wieder zahlreiche Badegäste ins Mindelheimer Freibad. Direkt am Eingang erfahren sie jedoch die schlechten Nachrichten. Ein Aushang weist darauf hin, dass das Freibad von Montag, 25. Juli, bis einschließlich Freitag, 29. Juli, vorübergehend geschlossen sein wird. Grund sind krankheitsbedingte Ausfälle beim Freibad-Personal.

Ähnliches hat sich in den vergangenen Wochen in der Region in anderen Freibädern zugetragen. In Bad Wörishofen wurden in der vergangenen Woche die Öffnungszeiten reduziert. Mitte Juni war auch das Kaufbeurer Freibad für zwei Tage geschlossen. Grund war auch hier der kurzfristige krankheitsbedingte Ausfall beim Personal.

Auf der Facebook-Seite der Mindelheimer Zeitung gab es harsche Kritik, nachdem unsere Redaktion über die anstehende Schließung berichtet hatte. Man hätte bei der Stadt Mindelheim so wie in Bad Wörishofen reagieren und auf verkürzte Öffnungszeiten ausweichen können, finden manche. Unklar ist derzeit aber, wie viele Beschäftigte des Bades in Mindelheim erkrankt sind