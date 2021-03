Influencerin Conny Nigg aus Kempten bloggt für die Bergwaldoffensive

Die 30-jährige Conny Nigg will vor allem junge Leute für Natur begeistern. In ihren Beiträgen geht es auch oft ums Klettern, um Skitouren und das Bergsteigen.

04.03.2021 | Stand: 06:06 Uhr

Sie ist naturbegeistert und sportlich: Conny Nigg ist in den sozialen Medien unterwegs und sorgt im Hintergrund für die Auftritte der Bergwaldoffensive im Netz. Die 30-jährige Influencerin aus Kempten ist begeisterte Bergsportlerin. Und so beschäftigt sie sich in ihren Beiträgen häufig mit dem Klettern, mit Skitouren und Bergsteigen. „Wer viel in der Natur unterwegs ist, lernt sie auch wertschätzen“, sagt die Bloggerin. Und deshalb sei sie auch „mit Herzblut“ dabei, für die Bergwaldoffensive eine Präsenz zu bauen.

„Wir wollen auch die junge Generation erreichen“, sagt Schutzwaldmanager Klaus Dinser von der Bergwaldoffensive. Das versuche man nun über Beiträge auf Facebook und Instagram, wie sie von Nigg ins Netz gestellt werden. „Es geht um eine gute Mischung von Wissensvermittlung und emotionalen Bildern“, beschreibt sie ihre Arbeit. Beispielsweise informiert sie über das Berufsbild Förster, über die Laubfärbung im Herbst oder das Wachstum der Bäume. Auf der anderen Seite stellt sie Bilder ins Netz, die die Schönheit und Erhabenheit des Waldes zeigen.

Schon kurz nach dem Start: Bergwald.Allgäu hat 530 Follower

Oder es wird in einem Beitrag der Sinn und Zweck der Waldklimastation im Oberallgäu erläutert. Die fachlichen Beiträge spricht Nigg mit den Mitarbeitern des Amtes für Landwirtschaft und Forsten in Kempten ab. 530 Follower gibt es bereits auf dem Instagram-Kanal Bergwald.Allgäu. Das sei gar nicht so schlecht, zumal sie ja erst im Herbst an den Start ging. Und die Zahl derer, die sich für die Bergwald-Inhalte interessieren, nimmt Tag für Tag zu.

Wenn Berge-Bloggerin Nigg nicht für die Bergwald-Offensive arbeitet, produziert sie Beiträge in den Bergen – beim Wandern oder Klettern.

Ob sie damit nicht dazu beiträgt, dass immer neue Hotspots in den Bergen entstehen und die Massen in die Natur strömen? Nein, sagt die 30-Jährige. Da sei sie sich ihrer Verantwortung schon sehr bewusst. Deshalb mache sie seit geraumer Zeit auch keinerlei Angaben mehr dazu, wo sie unterwegs war. Nur wenn persönliche Anfragen eingehen, gebe sie Auskunft.

Ziele der Bergwald-Offensive

Ziel der Bergwald-Offensive ist es, in derzeit 15 Projektgebieten den Forst so umzubauen, dass ein stabiler Mischwald entsteht, der auch bei weiter steigenden Temperaturen und längeren Trockenperioden im Sommer überlebensfähig ist. 8,5 Millionen Euro sind seit Beginn des bayerischen Projekts vor zwölf Jahren in den Raum Lindau/Oberallgäu geflossen.

