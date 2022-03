Allgäuer Influencerin Babsi Böck spricht auch Tabuthemen an

Mehrmals täglich meldet sich Babsi Böck bei ihren Followern mit Ernährungs-, Fitness- und Lifestyle-Tipps. Auf Instagram folgen ihr rund 112.000 Menschen.

12.03.2022 | Stand: 05:02 Uhr

Ernährung, Fitness und auch ein bisschen Privates: So beschreibt Babsi Böck aus Immenstadt die Inhalte, die sie tagtäglich mit ihren Followern auf Instagram teilt. Wie die 27-jährige zur Fitness-Influencerin geworden ist und was sie am meisten am Allgäu schätzt, das hat sie unserer Redaktion im Interview verraten.

Wie wurdest du zum Fitness-Influencer? Eine bewusste Entscheidung oder bist du da reingerutscht?

Babsi Böck: Ich bin da vor circa zehn Jahren reingerutscht. Ich hatte die App zum Bilder bearbeiten und wollte das eigentlich nur für mich machen. Als ich ein Fitnessprogramm gemacht habe, habe ich dann angefangen Vorher-Nachher-Fotos zu posten und so hat sich das entwickelt.

Wie würdest du deinen Content beschreiben?

Böck: Ich teile viel zu Sport und Ernährung, aber auch sehr viel Privates. Zum Beispiel Tipps bezüglich des Abnehmens, gesunder Lifestyle, Spaß am Sport und beim Essen oder vegane Ernährung. Aber andererseits auch Themen wie Beziehung, Nachhaltigkeit oder Tabuthemen.

Babsi Böck: Fitness-Coach und Influencerin

Wie sieht dein Alltag aus?

Böck: Nach dem Aufstehen bin ich erst einmal für meine Kundinnen da. Ich bin ja seit circa drei Monaten nebenher Online-Fitnesscoach. Ich erstelle für sie Ernährungs- und Trainingspläne und bin tagtäglich über einen Chat erreichbar. Ich höre ihnen auch gerne mal wie eine Freundin zu, da Probleme bezüglich des Körpers oft nicht nur Unwissenheit sind, sondern Probleme mit sich selbst. Dann trainiere ich selbst jeden Tag etwa ein bis drei Stunden, beispielsweise abends im Tennistraining oder den ganzen Sonntag bei Tennisspielen. Und dann beginnt die eigentliche Influencer-Arbeit, zum Beispiel Posts und Kooperationen vorbereiten. Kooperationen habe ich hauptsächlich mit Firmen aus den Bereichen Sport, Ernährung und Körperpflege.

Du hast dich erst als Influencerin und dann auch als Personal Trainer selbständig gemacht. Hilft dir hier deine Ausbildung als Kauffrau für Bürokommunikation?

Böck: Ich dachte früher immer: nein. Aber wenn es um Steuern oder Buchhaltung geht, bin ich inzwischen schon froh um meine Ausbildung.

Babsi Böck gibt auf Instagram Tipps für Ernährung und Sport

Auf deinem Account empfiehlst du vegane Ernährung und bist auch selbst Veganerin. Hattest du diese Einstellung von Anfang an?

Böck: Das hat sich erst so entwickelt. Ich habe das irgendwann für meine Gesundheit gemacht, weil ich gemerkt habe, diese Ernährung bringt mich körperlich mehr voran. Man kann auch ohne Fleisch zu essen Muskeln aufbauen oder abnehmen. Ein weiterer Grund war für mich Nachhaltigkeit. Zuhause lebe ich mittlerweile zu 100 Prozent vegan. Aber wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund essen gehe, dann esse ich dort eben vegetarisch. Ich würde sagen, ich bin also aktuell zu 95 Prozent Veganerin.

Babsi Böck postet auf Instagram auch regelmäßig Fotos, um ihre eigenen Trainingsfortschritte zu dokumentieren. Bild: Annika Müller

Was würdest du jemandem raten, der bis dato gar keinen Sport gemacht hat und nun damit anfangen will?

Böck: Derjenige sollte einen Sport machen, der ihm Spaß macht und nicht einfach irgendwelchen Trendsportarten folgen. Gerade im Allgäu kann man zum Beispiel in die Berge gehen. Und man sollte sich auch trauen, auf Vereine zuzugehen und Verschiedenes auszuprobieren. Außerdem kommt es auch auf die richtige Einstellung an: Man sollte Sport für seine Gesundheit machen und nicht nur um abzunehmen.

Aufklärung auf Instagram: Pille, Verhütung und Verdauung

Auf deinem Account gehst du sehr offen mit persönlichen Themen um zum Beispiel dem Absetzen der Pille. Wie sind die Reaktionen - gerade im konservativen Allgäu - auf so eine Offenheit?

Böck: Wenn man das schon so lange macht, vergisst man oft, dass da so viele Menschen zuschauen. Aber ich möchte auch bewusst über manche Tabuthemen aufklären, zum Beispiel das Absetzen der Pille, Verhütung oder auch die Verdauung, den Darm oder den Blähbauch. Das sind einfach Sachen, die sehr normal sind und für die sich keiner schämen braucht. Früher habe ich öfter gemeine Kommentare dazu bekommen, mittlerweile passiert das nur noch selten.

Bereust du es manchmal im Nachhinein, soviel von deinem Privatleben mit der Öffentlichkeit geteilt zu haben?

Böck: Bisher nicht bis auf einige Storys vom Feiern vor ein paar Jahren, die ich am nächsten Tag nüchtern betrachtet doch nicht mehr so cool fand. (lacht)

Influencerin Babsi Böck nimmt sich Social Media-Auszeiten am Alpsee

Wie gehst du mit „Hatern“ oder gemeinen Kommentaren um? Hast du einen bestimmten Rückzugsort?

Böck: Als ich noch jünger und etwas weniger reif war, habe ich schon viel Kritik bekommen. Vieles davon verstehe ich im Nachhinein auch. Inzwischen bekomme ich zum Glück maximal Kommentare dazu, dass ich angeblich zu muskulös bin. Ich habe einen Rückzugsort am Alpsee. Wenn ich dort hingehe, lasse ich dann meistens auch mein Handy zuhause, um ganz zur Ruhe kommen zu können.

Wie reagieren deine Freunde darauf, dass du Influencer bist?

Böck: Das ist kaum Thema. Eine Zeit lang hatte ich hauptsächlich Freunde, die auch Influencer waren. Das ist heute anders, weil ich schnell gemerkt habe, wie man sich in dieser Welt verliert und es keine anderen Themen mehr gab. Vielleicht waren es auch oft einfach Zweckfreundschaften. Das hat mir alles in allem nicht gut getan. Wenn ich heute etwas mit meinen Freunden unternehme, merkt man mir eigentlich nicht an, dass ich Influencer bin, außer vielleicht wenn ich beim Essengehen ein Foto vom Gericht mache oder mich ab und zu jemand erkennt. Das fällt ihnen also kaum auf.

Influencerin Babsi Böck ist im Allgäu zuhause

Was schätzt du am Allgäu und hast du vor hier zu bleiben?

Böck: Früher wollte ich unbedingt weg, aber mittlerweile bin ich froh, im Allgäu zu sein und will hier auch bleiben. Wenn ich in Großstädten bin, merke ich immer nach ein paar Tagen, dass es mir wieder reicht. Am Allgäu schätze ich einfach die Ruhe, die gute Luft, die vielen Möglichkeiten, Sport zu machen und dass die Welt hier noch wie in Ordnung ist.

Die hier gezeigten Fotos stammen von der Fotografin Annika Müller.

