Erstmals nach der Brief-Affäre um den Präsidenten Alfons Hörmann spricht die Vorstandschefin Veronika Rücker über Risse im Verband und die Herausforderungen nach Corona

02.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Im ersten großen Interview nach den Vorwürfen gegen Alfons Hörmann, den DOSB-Präsidenten aus Sulzberg im Oberallgäu, äußert sich Veronika Rücker, die in der Zentrale des Deutschen Olympischen Sportbundes in Frankfurt für das operative Geschäft zuständig ist, zu den drängendsten Fragen des deutschen Sports. Klar, dass die EM und die Corona-Pandemie in diesem Gespräch nicht fehlen durften.