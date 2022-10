„Nur noch wenige Menschen erkranken schwer an Corona“

Wie beeinflussen Großveranstaltungen wie das Oktoberfest die Corona-Zahlen? Darüber spircht ein Mediziner des Allgäuer Klinikverbunds im Interview.

01.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Zeiten, in denen die Corona-Pandemie das öffentliche Leben entscheidend beeinflusst hat, sind vorbei. Auch Großveranstaltungen wie das Oktoberfest finden jetzt wieder statt. Was bedeutet das für die Zahl der Corona-Infektionen? Darüber sprachen wir mit Dr. Matthias Sauter, der beim Allgäuer Klinikverbund die Abteilung „Hygiene und Infektiologie“ leitet.

Haben die Volksfeste und Veranstaltungen zu einem Anstieg der Patientenzahlen beim Klinikverbund Allgäu geführt?

Dr. Matthias Sauter: Die Allgäuer Festwoche, die mit Blick auf unsere Kliniken besonders interessant ist, hat auf jeden Fall zu einem Anstieg der Inzidenzzahlen geführt, das ist auch berichtet worden. Wir haben allerdings keinen massiven Anstieg der Patientenzahlen in unseren Kliniken wegen Covid-Erkrankungen gesehen. Die Impfquote und die hohe Zahl an überstandenen Infektionen führen dazu, dass nur wenige Menschen schwer erkranken. Es ist mittlerweile eine Besonderheit, wenn Menschen allein wegen einer Covid-Infektion auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Wir hatten, anders als andere Krankenhäuser, nach den Volksfesten zum Glück auch keine großen Ausfälle von Mitarbeitern in unseren Kliniken.

(Hier finden Sie die aktuellen Corona-Regeln für Bayern.)

Spricht aus Ihrer Sicht grundsätzlich etwas gegen Veranstaltungen, bei denen viele Menschen gemeinsam feiern oder ein Konzert erleben?

Lesen Sie auch

Höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland "Im Bierzelt heftigst gefeiert": Corona-Zahlen in Kaufbeuren haben sich mehr als verdoppelt

Dr. Sauter: Jede Veranstaltung, bei der viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, birgt ein Risiko für eine Atemwegsinfektion. Das war auch schon vor der Pandemie so. Die Frage ist, welche Auswirkungen eine Infektion hat. Wir sind heute in einer anderen Phase als vor zwei Jahren: Das Risiko, dass man als gesunder, immunisierter Mensch an den derzeit zirkulierenden Omikronvarianten schwer erkrankt, ist gering. Es ist nun wieder eine persönliche Entscheidung, wie man das Risiko abwägt.

(Lesen Sie auch: Ein Abend voller Eleganz und Lebensfreude: Der Allgäuer Presseball findet 2023 wieder statt)

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.