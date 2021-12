Irre Erfolgsserie: ESC Kempten beschert sich vorab mit 10. Sieg in Folge

Aufsteiger in die Eishockey-Bayernliga schwimmt weiter auf der Welle des Erfolgs. Auch der Tabellenzweite Miesbach wurde mit 5:3 bezwungen. Und am 2. Feiertag kommt Spitzenreiter EHC Klostersee

Ein wirklich treuer Fan des Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten geriet am Freitagabend mal so richtig ins Schwärmen: "Eishockey-Herz, was willst du mehr", fragte er in den sozialen Netzwerken und setzte fünf klatschende Emoji-Hände dahinter. Der ESC hatte gerade Historisches geschafft. Als Aufsteiger in die Bayernliga-Saison gestartet, bescherte sich das Team von Trainer Carsten Gosdeck einen Tag vor Heiligabend mit dem zehnten Sieg in Folge selbst. Der Tabellenzweite TEV Miesbach, der laut "bayernhockey.com" mit einer Erfolgsserie von 13 Siegen in Folge nach Kempten gekommen war, wurde mit einer 3:5-Niederlage nach Hause geschickt.

Gäste führen zwischenzeitlich mit 1:0 und 3:1

Zwar gingen die Gäste aus Oberbayern in Führung, doch Robert Lepine glich in einem sehenswerten ersten Drittel zum 1:1 aus. Die Miesbacher zogen aber im Mitteldrittel auf 3:1 davon, ehe Mauro Seider auf 2:3 verkürzte. Angeführt von einem überragenden Nikolas Oppenberger drehten die Kemptener aber im Schlussdrittel noch einmal richtig auf. Maximilian Schäffler mit zwei Treffern und Oppenberger mit einem entschieden nicht nur das letzte Drittel mit 3:0 klar für Kempten, sondern ließen auch die Fans jubeln. Das 5:3 bedeutete den zehnten Sieg in Folge. Da kann man locker aufs Christkind warten ...

Mit Klostersee ist noch eine Rechnung offen

Und die Vorfreude über die Weihnachtsfeiertage anhalten. Denn zum nächsten Kracher kommt es bereits am 2. Weihnachtsfeiertag, Am Sonntag um 18 Uhr kommt der Spitzenreiter EHC Klostersee, mit dem die Kemptener nach dem 2:5 im Hinspiel noch eine Rechnung offen haben. Nach der Erfolgsserie und der überzeugenden Spielweise zuletzt hoffen die ESC-Verantwortlichen auf ein gut gefülltes Stadion. Maximal 750 Zuschauer dürfen in die ABW-Arena.