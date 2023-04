Ist der Islamismus ein Problem im Allgäu?

Nach der Großrazzia in Kempten und Hamburg stellt sich die Frage: Ist der Islamismus im Allgäu ein Problem? Das sagen Polizei und bayerischer Verfassungsschutz.

25.04.2023 | Stand: 15:05 Uhr

Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Kempten und in Hamburg wegen des Verdachts auf Planung eines Sprengstoffanschlags und der Beihilfe dazu mehrere Objekte durchsucht. Zwei 28 und 24 Jahre alte Brüder aus Hamburg und Kempten sollen laut Polizei aus radikal-islamistischen und jihadistischen Motiven heraus einen Anschlag mit einem selbst hergestellten Sprengstoffgürtel geplant haben.

Bayerischer Verfassungsschutz: So viele Islamisten gibt es im Freitaat

Im Freistaat verharrt die Zahl der Islamisten stabil bei 4200 Personen. Das geht aus dem Bayerischen Verfassungsschutzbericht 2022 hervor. Zu den mitgliederstärksten Gruppierungen gehört neben der "Milli Görüs-Bewegung" (rund 2290 Mitglieder) der Salafismus. Hier sank die Zahl der Mitglieder bis Ende 2022 auf 690 (2019: 770 Personen), von denen etwa 18 Prozent als gewaltbereit gelten. Der Salafismus ist die in den letzten Jahren am schnellsten gewachsene islamistische Strömung in Deutschland.

Anders sieht es hingehen im Allgäu aus. Wie die Polizei unserer Redaktion im Januar 2023 mitteilte, verzeichnen die Beamten im Allgäu "im Bereich Salafismus seit Jahren einen deutlichen Rückgang". Wie viele Islamisten sich im Allgäu aufhalten oder aus dem Allgäu kommen, könne man aber nicht genau sagen, teilt ein Sprecher des bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Denn es sei schwierig, die einzelnen Personen eindeutig bestimmten Bezirken zuzuordnen, wenn diese beispielsweise nicht am selben Ort wohnen und arbeiten.

Groß-Razzia wegen Terror-Verdacht: Das ist Salafismus

Der Salafismus ließe sich laut Verfassungsschutz in eine politische und eine jihadistische Strömung unterteilen. Der jihadistische Salafismus ist laut Verfassungsschutz gewaltbereit. Dieser Strömung sind auch internationale Terror-Organisationen wie "al-Quaida" oder der "Islamische Staat" zuzuordnen. Die Grenzen zwischen politischen Salafismus und jihadistischem Salafismus seien allerdings fließend, so der Verfassungsschutz.

Die Strömungen des Islamismus

Der bayerische Verfassungsschutz unterscheidet zwischen verschiedenen Strömungen des Islamismus:

Legalistischer Islamismus: Die Organisationen wie die "Muslimbruderschaft", die dieser Strömung zuzuordnen sind, versuchen innerhalb der bestehenden Rechtsordnung ihre langfristigen Ziele und gesellschaftspolitischen Vorstellungen durch strategische Einflussnahme auf das politische System, Verbände, Parteien und die muslimische Gemeinschaft umzusetzen.

Die Organisationen wie die "Muslimbruderschaft", die dieser Strömung zuzuordnen sind, versuchen innerhalb der bestehenden Rechtsordnung ihre langfristigen Ziele und gesellschaftspolitischen Vorstellungen durch strategische Einflussnahme auf das politische System, Verbände, Parteien und die muslimische Gemeinschaft umzusetzen. Salafismus: Diese Strömung versteht sich als fundamentalistische islamistische Ideologie und moderne extremistische Gegenkultur. Sie beruft sich auf einen vermeintlich unverfälschten "Ur-Islam" des 7. Jahrhunderts.

Diese Strömung versteht sich als fundamentalistische islamistische Ideologie und moderne extremistische Gegenkultur. Sie beruft sich auf einen vermeintlich unverfälschten "Ur-Islam" des 7. Jahrhunderts. Shiitischer Islamismus: Diese Strömung ist eng mit der iranischen Revolution 1978/79 verknüpft und heute insbesondere im Iran, Libanon und Irak verbreitet. Die zu dieser Strömung zugehörigen Organisationen wie die libanesische "Hizb Allah" treten in ihren Heimatstaaten militant in Erscheinung und nutzen Deutschland als Rückzugsraum, für Spendensammlungen und Mitgliederwerbung.

(mit dpa)

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.