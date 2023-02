Muss ich den Riedbergpass aktuell mit Schneeketten befahren?

Nach einigen milden Wochen schneit es wieder flächendeckend auf den Allgäuer Straßen. Wie sieht es mit der Kettenpflicht auf dem Riedbergpass im Oberallgäu aus?

02.02.2023 | Stand: 11:27 Uhr

Der Winter kehrt ins Allgäu zurück: Die angekündigte Schneewalze rollt über Teile des Allgäus. Am Donnerstag schneit es in der Region den ganzen Tag und es wird stürmisch. Auf den Straßen kann es glatt sein.

Besonders interessant ist deshalb die Befahrbarkeit des Riedbergpasses. Der höchste befahrbare Gebirgspass Deutschlands verbindet Balderschwang, Grasgehren und Obermaiselstein und liegt auf dem Weg zu mehreren beliebten Skigebieten.

Müssen Autofahrer dort aktuell mit Schneeketten fahren? Ist der Riedbergpass überhaupt befahrbar?

Ist der Riedbergpass aktuell geöffnet?

Ja, heute am Donnerstag, 2.2.2023, ist der Riedbergpass aktuell geöffnet, es gilt allerdings Schneekettenpflicht in beide Richtungen.

Bei starkem Schneefall im Allgäu weist ein Schild auf Schneekettenpflicht zum Riedbergpass hin. Bild: Oliver Willikonsky, dpa (Symbolbild)

Ist der Riedbergpass ohne Schneeketten befahrbar?

Nein, der Riedbergpass darf momentan in beide Richtungen nur mit Schneeketten befahren werden. Zuletzt galt am Sonntag (22. Januar) am Riedbergpass Schneekettenpflicht, welche durch Verkehrsschilder angezeigt wurde. Die Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten beträgt übrigens 50 km/h.

Wer ist von der generellen Schneekettenpflicht am Riedbergpass befreit?

Laut der Straßenverkehrsbehörde Oberallgäu sind ausschließlich Personen mit Erst- oder Zweitwohnsitz oder einem regelmäßigen Beschäftigungsverhältnis in Balderschwang von der Schneekettenpflicht befreit. Das betroffene Auto muss einen Allradantrieb haben.

Damit die Ausnahme aus der Kettenpflicht genehmigt wird, müssen Betroffene dem Landratsamt Oberallgäu folgende Informationen vorlegen: