„Ja, wir werden Bauern!“ Ausbildung in der Landwirtschaft überraschend stark gefragt

Immer mehr junge Leute machen eine Ausbildung in der Landwirtschaft. Darunter sind auch Quereinsteiger – ohne eigenen Hof in der Familie. Das treibt sie an.

19.01.2023 | Stand: 18:11 Uhr

„Roberta“ will schmusen. Als das Jungrind seine Bäuerin Henrike Wagner, 24, im Stall entdeckt, hält sie ihr den Kopf zum Streicheln hin. Für Wagner ist es einer dieser Momente, der sie trotz vieler Unsicherheiten in ihrer Berufswahl bestärkt: „Ich habe meinen Traumjob gefunden“, sagt die angehende Landwirtschaftsmeisterin, die gebürtig aus Fellbach bei Stuttgart stammt. Ihr Vater ist Ingenieur, ihre Mutter Apothekerin. Dennoch stand für sie seit der Kindheit fest: „Ich will in die Landwirtschaft.“

