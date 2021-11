Jagd im Allgäu: Jägerin erklärt, um was es beim Jagen geht

Immer mehr Menschen in Bayern machen einen Jagdschein. Paula Wölfle ist Jagdpächterin im Oberallgäu und weiß, dass es um viel mehr als das Erlegen geht.

13.11.2021 | Stand: 05:46 Uhr

Konzentriert blickt Paula Wölfle von ihrem Hochsitz in Richtung Waldrand. Ihr und ihrem Hund Kato entgeht keine Bewegung. Sie haben das Hermelin, das im abgeernteten Maisfeld herumtollt, genauso im Auge wie die Wildenten, die einen Landeplatz suchen. Rehe lassen sich an diesem Abend nicht blicken. Ohne einen Schuss abgegeben zu haben, packt Wölfle ihr Gewehr wieder ein. Ein Problem ist das für sie nicht: „Ich erlege längst nicht jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, auch ein Tier“, sagt die 63-Jährige. „Dass schaffe ich nicht und das will ich auch nicht.“ Ihr geht es um viel mehr.