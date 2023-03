Die Grenzpolizei im Allgäu zieht ihre Bilanz für das Jahr 2022

Kiloweise Drogen, Schmuggelware und Bargeld: Die Grenzpolizei in Memmingen, Lindau und Pfronten stellt ihre Bilanz für das Jahr 2022 vor.

01.03.2023 | Stand: 15:41 Uhr

So viele Drogen, Schmuggelware und gefälschte Dokumente stellten die Beamten 2022 sicher: Die Grenzpolizei in Lindau, Pfronten und Memmingen zieht Bilanz.Laut Polizei stellten die Grenzbeamten insgesamt rund 142 Kilogramm Drogen sicher, davon allein 136 Kilogramm bei acht Großaufgriffen von Kokain. Sie fanden die Betäubungsmittel überwiegend in Schmugglerverstecken in den Fahrzeugen und die Drogen waren nicht für den deutschen Markt bestimmt.

2022 leiteten die Fahnder zwölf Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche ein. Insgesamt stellten sie 325.000 Euro und 40.000 Schweizer Franken sowie ein Kilogramm Gold sicher. Nach Angaben der Beamten war das Geld meist für den Transport in den Fahrzeugen verbaut, um es unbemerkt über die Grenze zu bekommen.

Zudem deckten die Ermittler elf Fälle von Kfz-Verschiebung auf und stellten 269 gefälschte Dokumente sicher.

Grenzpolizei stellt zahlreiche Verstöße am Flughafen Memmingen fest

Alleine am Flughafen Memmingen stellten die Beamten etwa 1000 Verstöße gegen den Aufenthaltsgesetz fest und wiesen über 300 Passagiere zurück, die die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllten. Zudem wurden 17 Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet, 25 Urkundendelikte festgestellt und vier Betäubungsmittelaufgriffe verzeichnet. Daneben registrierte die Grenzpolizei am Allgäu Airport rund 2700 Fahndungsnotierungen.

Die Grenzpolizei Memmingen ist am Allgäu Airport unter anderem für die Ein- und Ausreisekontrollen bei Flügen außerhalb des Schengen-Raums zuständig. Etwa zwei Drittel der Passagiere des Flughafen Memmingen reisten im Jahr 2022 aus oder in Länder außerhalb des Schengen-Raums.

Den größten Aufgriff im Jahr 2022 verzeichneten die Beamten im November. Sie kontrollierten ein Pärchen, das auf dem Weg von Italien nach Belgien war. Im Auto entdeckte die Polizei insgesamt 93.000 Euro und ein Kilogramm Gold. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche ein.

Bilanz 2022 der Grenzpolizei im Allgäu

Mitte Januar stoppten Fahnder der Grenzpolizei Pfronten auf der A7 ein Fahrzeug, in dem das erbeutete Geld eines Enkeltrickbetrugs aus der Schweiz transportiert wurde. Die Polizei stellte das Geld sicher und händigte es an die etwa 90 Jahre alte Frau aus, der das Geld rechtmäßig gehörte.

Im März entdeckten Beamte der Grenzpolizei und des Zolls zwei Hundewelpen und vier Jungkatzen in einem Kleintransporter. Wegen diverser tierschutz- und tierseuchenrechtlicher Verstöße musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 20.000 Euro hinterlegen.

Im April deckten Fahnder eine Fahrzeugunterschlagung aus. Sie hielten einen Autotransporter an, der einen hochwertigen Plug-In-Hybrid geladen hatte. Die Transporteure konnten keinen Eigentumsnachweis für das Auto erbringen. Wie sich herausstellte, wurde der erst zehn Monate alte Pkw kurz nach der Zulassung in Frankreich im Juni 2021 unterschlagen.

Reichsbanknoten bei Kontrolle auf der A7 bei Memmingen entdeckt

Bei einer Kontrolle auf der A7 bei Füssen Anfang Mai entdeckte die Grenzpolizei drei Kilogramm Kokain in einem professionell verbauten Schmugglerversteck in einem Pkw. Der 25-jährige Fahrer wurde dem Amtsgericht vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei einer Kontrolle auf der A7 auf Höhe Autobahnkreuz Memmingen kontrollierte die Grenzpolizei einen 38-jährigen Fahrer im Dezember verdachtsunabhängig. In seinem Gepäck entdeckten die Beamten insgesamt 18.500 Euro. Außerdem fanden sie 100 Reichsbanknoten, die in Sammelkreisen mit teils hohen Beträgen gehandelt werden. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet.

