Janik Haberer vom SC Freiburg kämpft um mehr Einsatzzeit

Der Allgäuer Fußballprofi Janik Haberer will beim Bundesligisten SC Freiburg wieder voll angreifen. Der Saisonstart macht dem 27-Jährigen Hoffnung.

26.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Drei Partien, drei Einsätze – die Bilanz von Fußball-Profi Janik Haberer in der noch jungen neuen Saison liest sich nicht schlecht. Doch wer genauer hinsieht, merkt: Statt möglicher 270 spielte der Allgäuer in Diensten des Bundesligisten SC Freiburg dabei nur mickrige 26 Minuten. Er wurde drei Mal in der Schlussphase eingewechselt (zwei Mal in der Liga, einmal im Pokal) – eine Bilanz, mit der der 27-Jährige aus Wangen nicht zufrieden ist. Er gibt sich jedoch kämpferisch: „Natürlich will ich wieder regelmäßiger und länger auf dem Platz stehen. Ich warte auf meine Chance – und dann werde ich da sein.“