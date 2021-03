Jeden Tag Theater? Das könnte es nach Ende des Lockdowns geben

Die Theater in Memmingen und Kempten schieben Berge von verkauften Karten vor sich her. Deshalb müssen sie nach dem Lockdwon spielen, so oft es geht.

Die beiden großen Theater im Allgäu werden in den nächsten Monaten ein Feuerwerk an Vorstellungen zünden. Bald nach Ende des Lockdowns am 22. März wollen das Landestheater Schwaben in Memmingen und das Theater in Kempten ihren Fans und Abonnenten fast jeden Abend Bühnenkunst bieten – sofern die lokalen Inzidenzwerte dies erlauben. Zwar werden sie nicht gleich am 22. März den Vorhang hochziehen; sicherheitshalber starten beide Bühnen erst Anfang April. Dann aber richtig. Denn das Landestheater muss bis zum Spielzeitende am 19. Juli fast 8500 Gutschein-Besitzer ins Haus holen, was umgerechnet 120 Vorstellungen in dreieinhalb Monaten bedeutet, wie Intendantin Kathrin Mädler erklärt. Das Theater in Kempten, das Silvia Armbruster leitet, hat einen Berg von 5000 verkauften Tickets abzutragen. Dort endet die Indoor-Spielzeit im Juni oder Juli.

Theater in Kempten und Memmingen: Die Chefinnen basteln an komplizierten Spielplänen

In beiden Theaterhäusern herrscht derzeit Freude darüber, dass es endlich eine Perspektive für den Neustart gibt. Gleichzeitig müssen die Leitungen nun an komplizierten Spielplänen basteln – und auch noch fürchten, dass die Coronazahlen ihnen zum geplanten Start oder auch danach einen Strich durch die Rechnung machen könnten. „Die Koppelung der Öffnung an Inzidenzwerte ist für uns fatal“, sagt Memmingens Intendantin Kathrin Mädler. Sie fürchtet im schlimmsten Fall ein Hü und Hott mit Öffnung und Schließung. Dieselbe Sorge treibt die Kemptener um, sagt Sprecherin Nicole Schönmetzer. (Lesen Sie auch: Das sind die Corona-Regeln in Memmingen ab 8. März 2021)

Dabei betonen beide: Theaterbesuche sind angesichts der Hygiene- und Abstandsregeln sowie gut funktionierender Lüftungsanlagen recht sicher. Mädler verweist dazu auf eine neue Studie, die dies bestätige. Falls der jeweilige Inzidenzwert zwischen 50 und 100 liegt, müssen die Theaterbesucher vor dem Eintritt zudem negative, tagesaktuelle Testergebnisse vorweisen. Wie das gemanagt wird, ist noch offen. Mädler hofft bei der Organisation der Tests auf die Hilfe der Stadt Memmingen. Auch das Kemptener Theater fordert von der (lokalen) Politik Unterstützung. „Sie muss klären, wie es mit den Tests gehen soll, und wer sie zahlt“, sagt Nicole Schönmetzer. (Lesen Sie auch: Das sind die Corona-Regeln in Kempten ab 8. März 2021)

Trotz Lockdown: Stücke weiter geprobt

Hinter den verschlossenen Türen haben beide Theater in den vergangenen Lockdown-Monaten geprobt und Stücke reif für Aufführungen gemacht – wegen Corona oft Monologe oder Zweipersonenstücke. Kempten wird beispielsweise am Ende dieser Woche mit einer internen Premiere die Produktion von „Die Jüdin und der Kardinal“ abschließen. Öffentlich soll sie erstmals am 20. Mai zu sehen sein. Daneben stehen weitere Premieren und Wiederaufnahmen sowie Gastspiele und Meisterkonzerte an. Im Juni sind dann die Schultheatertage geplant, Mitte Juli geht es auf die Burghalde. Dort soll nicht nur das Märchensommer-Stück „Aladin und die Wunderlampe“ über die Open-Air-Bühne gehen. Vermutlich wird es noch weitere Produktionen geben. (Lesen Sie auch: Landestheater sagt Bayerische Theatertage 2021 in Memmingen ab)

Memmingen plant insgesamt fünf Premieren und sechs Wiederaufnahmen sowie ebenfalls ein Sommertheater unter freiem Himmel. Start ist am Ostersamstag, 3. April: Nachmittags ist das Familienstück „In einem tiefen dunklen Wald“ zu sehen, abends „Lampedusa“, in dem es um Geflüchtete und Humanität geht. Nach einer vierwöchigen Pause wirft das Landestheater nun seine Probenmaschinerie wieder an, damit die Stücke aufführungsreif werden. „Die Planung ist sehr eng gestrickt“, sagt Intendantin Mädler.

