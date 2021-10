Allgäuer Vieh statt Zootiere: Mit einem Lernprogramm will der Freistaat dafür sorgen, dass Schüler ein realistisches Bild von der Landwirtschaft bekommen.

22.10.2021 | Stand: 18:45 Uhr

„Gerade Stadtkinder haben oft keine Probleme, Zootiere aufzuzählen. Welche Tiere es vor Ort gibt und wo die Milch herkommt, wissen viele aber nicht“, sagt Jessica Ried. Sie ist beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten für das bayernweite Programm „Erlebnis Bauernhof“ zuständig, über das Schulklassen Höfe besuchen können. Eine Stelle wie ihre gibt es auch an den anderen Allgäuer Landwirtschaftsämtern. Das Motto ist immer das gleiche: „Jedes Kind soll einmal auf einem Bauernhof gewesen sein.“ Ziel des Programms ist es unter anderem, den Schülern Grundlagen über Landwirtschaft und Ernährung näher zu bringen.

Besuche von Schulklassen auf Bauernhöfen gibt es in der Region seit vielen Jahren. Das Lernprogramm „Erlebnis Bauernhof“ ging 2012 an den Start. Seitdem haben laut Ried in Bayern über 14 300 Klassen mitgemacht. Damit die Kinder und Lehrer über das Programm auf die Betriebe können, müssen die Landwirte vorher eine Schulung absolvieren. Eine solche hat diese Woche auf dem Arche-Hof Birk in Weitnau (Kreis Oberallgäu) stattgefunden – mit 16 Teilnehmern aus dem ganzen Allgäu. „In Schwaben wird jedes Jahr mindestens ein Kurs angeboten. Wegen der großen Nachfrage waren es heuer drei“, sagt Ried. Bei der eintägigen Schulung lernen die Teilnehmer beispielsweise, wie sie den Kindern Lerninhalte fachlich und methodisch näherbringen können.

KInder sollen erfahren, wo die Lebensmittel herkommen

In Weitnau dabei war auch die Unterallgäuerin Katharina Lerf. „Ich finde es wichtig, dass Kinder erfahren, wo ihre Lebensmittel herkommen und wie viel Arbeit damit verbunden ist“, sagt sie. Hofbesuche bietet die Landwirtin schon länger an. Sie wollte aber lernen, wie sie die Kinder besser einbinden kann. Ein weiterer wichtiger Grund ist für sie der finanzielle Aspekt: Jetzt, wo sie für das Programm zertifiziert ist, kann sie ihre Kosten abrechnen. Jessica Ried erläutert: Ein Hofbesuch umfasst drei bis vier Schulstunden, die Betriebe erhalten dafür vom Freistaat eine Pauschale von 170 Euro. Für die Schulen ist die Teilnahme für viele Jahrgangsstufen kostenlos.

Die Weitnauerin Barbara Birk empfängt seit Jahren Schulklassen. Sie hat seinerzeit nicht nur die eintägige Schulung absolviert, sondern sich zur „Erlebnisbäuerin“ ausbilden lassen. Diesen Weg gehen laut Ried etwa ein Drittel der Landwirte, die bei dem Programm mitmachen. „Die Ausbildung dauert 16 Tage und die Bäuerinnen können dann mehr anbieten, beispielsweise Kindergeburtstage. Das lohnt sich vor allem, wenn man sich damit ein zweites Standbein aufbauen möchte.“ Die Abrechnung für derlei zusätzliche Angebote erfolge dann allerdings privat.

Dem Lehrplan angepasst

Bei Besuchen von Klassen können verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden, die zum Lehrplan passen sollten. Themen sind unter anderem „Von der Milch zu Butter und Käse“ oder „Vom Ei zum Huhn“. Für Barbara Birk ist es wichtig, die Kinder einzubeziehen. Ein wichtiger Punkt sei das Streicheln. Sie habe auch schon ein Kind zu Besuch gehabt, das zuvor noch nie ein Tier angefasst hatte.

Hannes Vetter unterrichtet an der Grundschule in Weitnau und nimmt das Programm mit seinen Schülern regelmäßig wahr. „Bei 25 Kindern sind es im Schnitt fünf, die noch einen direkten Bezug zur Landwirtschaft haben, sei es über die Familie oder Nachbarn“, sagt er. Die Besuche machten den Kindern großen Spaß. „Entscheidend ist das hautnahe Mitmachen, das Fühlen und Sehen.“ Einen langfristigen Lernerfolg gebe es zwar nicht immer, „die Besuche sind aber für die meisten ein tolles Erlebnis und es bleibt mehr hängen als im Frontalunterricht“. Vetter glaubt zwar nicht, dass ganze Familien ihre Einstellung zu Lebensmitteln ändern, wenn das Kind auf einem Bauernhof war – „aber vielleicht bleibt das Gesehene doch im Hinterkopf“.

