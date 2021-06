"Der Ruf der Branche hat gelitten": Allgäuer Hotels suchen dringend Personal

In der Pandemie wechselten viele Mitarbeiter aus der Hotelbranche den Beruf, Lehrstellen blieben unbesetzt. Eine Kampagne soll Arbeitskräfte ins Allgäu locken.

24.06.2021 | Stand: 09:48 Uhr

Verlosungen, Fortbildungen, gemeinsame Spiele-Abende: Die Hotelbranche hat sich einiges einfallen lassen, um ihre Mitarbeiter in der Pandemie zu halten. Geklappt hat das nicht immer: Bis zu zehn Prozent der Angestellten haben ihre Arbeitsplätze aufgegeben, sagt Sybille Wiedenmann, Geschäftsführerin der Allgäu-Top-Hotels, zu denen 80 Häuser in der Region gehören. Die Industrie-und Handelskammer Schwaben (IHK) spricht von einer „beträchtlichen“ Anzahl an Menschen, die der Branche den Rücken gekehrt haben – dabei war der Personalmangel schon vor Corona deutlich zu spüren.