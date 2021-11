Jobwechsel im Allgäu: „Es geht nicht allein ums Geld“

Viele Menschen möchten sich beruflich neu orientieren. Dabei helfen die Allgäuer Bildungsberater. Doch welche Branchen sind besonders betroffen?

29.11.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Acht Jahre lang war die gelernte Steuerfachangestellte nicht mehr in ihrem Beruf tätig. Sie hat drei Kinder bekommen, jetzt möchte sie wieder arbeiten. Doch der Job hat sich so sehr verändert, dass ein Wiedereinstieg nicht ohne Weiteres möglich ist. Daher hat sich die Frau an Susanne Gendner gewandt. Sie ist als Bildungsberaterin für den Landkreis Oberallgäu zuständig und hilft jenen, die sich beruflich neu- oder umorientieren wollen. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Bildungsberater gibt es im Allgäu für nahezu jeden Landkreis und jede Stadt. „Wir helfen den Menschen neutral, individuell und kostenfrei“, sagt Gendner. Zu den Experten kommen hauptsächlich Berufstätige, die eine neue Herausforderungen suchen oder sich in ihrem Job weiterentwickeln und über Fördermöglichkeiten informieren wollen. Beratung gibt es auch für diejenigen, die nach der Elternzeit oder nach längerer Krankheit wieder ins Berufsleben zurückkehren wollen.

Praktikum auch für Erwachsene eine Option

Gendner versucht dann zunächst festzustellen, welche Kompetenzen vorhanden sind und welche Ziele sich eine Person gesteckt hat. „Ich rate gerne zu einem Praktikum, denn Angebote gibt es hier auch für Erwachsene genug“, sagt die Bildungsberaterin. Die Steuerfachangestellte beispielsweise wird nun vielleicht eine Teilzeitausbildung zur Kinderpflegerin absolvieren.

Wie es für wen weitergeht komme unter anderem auch darauf an, ob jemand in seinem Beruf grundsätzlich unzufrieden ist. Denn häufig könne auch schon eine kleine Veränderung ein entscheidender Schritt sein. Beispielsweise könne eine Servicekraft in einem Hotel durch eine sogenannte Anpassungsqualifikation an die Rezeption wechseln.

Tourismus-Branche als Corona-Verlierer

Tatsächlich ist es laut Gendner die Hotellerie und Gastronomie, die derzeit viele Menschen verlassen wollen. „Auch aus dem Pflegebereich kamen zahlreiche Fachkräfte zu uns, was inzwischen etwas nachgelassen hat. Vor allem in der Altenpflege war die Situation gravierend. Das hat sich mittlerweile aber wieder gemäßigt.“ Dass jetzt viele aus der Tourismus-Branche wegwollen, hänge auch mit Corona zusammen. „Die Mitarbeiter hatten durch die Kurzarbeit Zeit zum Nachdenken“, sagt Gendner.

Manche haderten mit den Arbeitsbedingungen generell, andere hätten Angst vor einem erneuten Lockdown. „Die einen bleiben der Branche treu, verändern zum Beispiel die Position im Unternehmen, andere machen etwas ganz Neues und gehen zum Beispiel ins Handwerk oder in die Industrie.“ Was sie allgemein beobachtet: „Es geht nicht allein ums Geld.“ Vielmehr ständen eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit und sinnvolle Aufgaben im Vordergrund.

Allgäu für Arbeitnehmer aus anderen Regionen ein Sehnsuchtsort

Wer sich beruflich umorientieren oder weiterbilden möchte, findet nützliche Informationen dazu auch auf dem Bildungsportal Allgäu. Dort wird beispielsweise aufgezeigt, wo und wie Online-Kurse angeboten werden. „Manche Formate finden in Echtzeit statt, bei anderen Angeboten können die Teilnehmer flexibel entscheiden, wann sie lernen möchten“, sagt Christiane Lenk, die bei der Allgäu GmbH für das Portal zuständig ist. Über die Kurse könnten beispielsweise PC- oder Social-Media-Kenntnisse erworben werden. Lenk hat außerdem beobachtet, dass sich während der Pandemie auch vermehrt Menschen aus anderen Regionen über die Möglichkeiten im Allgäu informiert haben. „Für viele ist die Region ein Sehnsuchtsort.“

Welche Bandbreite es an Berufen und Unternehmen im Allgäu gibt, zeigt unter anderem die von der Allgäu GmbH ins Leben gerufene Job-WG. Drei Kandidatinnen testeten 30 Jobs in den verschiedensten Firmen. „Wir wollten darstellen, wie facettenreich unsere Region ist“, sagt Johanna Burkart, die sich bei der Allgäu GmbH um das Thema Fachkräftesicherung kümmert. Entscheidend sei, gute Mitarbeiter zu finden und diese dann auch zu halten. Zu Burkarts Aufgaben gehört unter anderem ein enger Austausch mit den Unternehmen und Marketing. „Unser Ziel ist es, die Attraktivität der einzelnen Branchen und der Arbeitgeber zu stärken.“

