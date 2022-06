Was es mit dem Johannistag auf sich hat: Bedeutung und Bräuche

Am 24. Juni ist Johannistag. Vielerorts werden zu diesem Anlass sogenannte Johannisfeuer entzündet. Was hat es mit diesem Brauch auf sich und was wird gefeiert?

21.06.2022 | Stand: 12:59 Uhr

In der Nacht von Donnerstag, 23. Juni, auf Freitag, 24. Juni, und am Freitag selbst brennen im Allgäu anlässlich des Johannistags wieder viele Johannisfeuer. Doch was genau wird an diesem Tag eigentlich gefeiert und was hat das ganze mit der Sonnenwenden zu tun? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Johannistag, der auch Johanni, Johannisfest oder Johannestag genannt wird.

Wann ist der Johannistag?

Der Johannistag ist immer am 24. Juni. Im Jahr 2022 ist das ein Freitag.

Was wird am Johannistag gefeiert?

Am Johannistag gedenken Christen der Geburt des Apostels Johannes dem Täufer. Johannes war ein Bußprediger und seine Geschichte ist eng mit der von Jesus Christus verbunden. Das Datum des Johannistags wurde von der Kirche auf den Tag genau sechs Monate vor dem 24. Dezember, also der Geburt Jesu, festgelegt.

Welcher Brauch ist typisch für den Johannistag?

In der Nacht vor dem Johannistag werden vielerorts sogenannte Johannisfeuer entzündet. Dieser Brauch ist schon seit dem 12. Jahrhundert belegt und wird auch im Allgäu vielerorts praktiziert. Das Feuer soll dem Volksglauben nach unter anderem Dämonen vertreiben und vor Hagelschäden schützen. Weil der Johannistag nur wenige Tage nach dem Tag der Sommersonnenwende liegt, verschwimmen diese Feste oft miteinander. Daher wird das Feuer auch oft Sonnwendfeuer genannt. Manchmal haben die Feuer auch eine bestimmte Form, zum Beispiel ein Kreuz oder ein Herz.

In Tirol werden seit dem 14. Jahrhundert traditionell Bergfeuer entfacht. Auch wenn es sich dabei oft eher um Sonnwendfeuer handelt, werden sie heute mit dem Johannistag in Verbindung gebracht und auch Herz-Jesu-Feuer genannt.

Auch in Tirol, wie hier im Zillertal werden Sonnwendfeuer beziehungsweise Johannisfeuer entzündet. Im Tal sind sie oft kilometerweit zu sehen. Bild: IMAGO / imagebroker

Lesen Sie auch

Landwirtschaft Bürger und Supermarktketten sparen an heimischem Spargel

Zusätzlich zu den Feuern werden zum Johannistag in manchen Gemeinden auch Kränze aus Zweigen und Kräutern gebunden.

Welche Bauernregeln gibt es rund um den Johannistag?

Abgesehen von der kirchlichen Bedeutung spielt der Johannistag auch für Landwirte eine wichtige Rolle. Einerseits endet mit diesem Tag die Spargel- und Rhabarberernte. Daher kommt auch der Begriff des "Spargelsilvesters". Grund dafür ist vor allem, dass die Pflanzen genug Zeit brauchen um bis zum Herbst Nährstoffe für das kommende Jahr zu speichern. Andererseits beginnen unter anderem viele Früchte erst jetzt zu reifen und müssen geerntet werden. Rund um den Johannistag ist außerdem ein guter Zeitpunkt für einen Heckenschnitt im eigenen Garten, da sich Heckenpflanzen zu dieser Zeit in einer kleinen "Ruhepause" befinden.

Wegen der zentralen Bedeutung des Tages wurden auch verschiedene Pflanzen und Tiere danach benannt:

Das Johanniskraut, weil es um den Tag herum blüht.

Die Johannisbeere, weil sie zu dieser Zeit reift wird.

Der Johanniskäfer (auch Glühwürmchen genannt), weil es heißt, dass er um den Johannistag herum am hellsten leuchtet.

Wo gibt es 2022 Johannisfeuer im Allgäu?

Am Freitag, 24. Juni werden auch im Allgäu an verschiedenen Orten Johannisfeuer entzündet. Unter anderem an diesen Orten:

In Nesselwang am Waldfestplatz - Beginn um 19 Uhr

In verschiedenen Ortsteilen von Pfronten - Beginn um 20 Uhr

Ist der Johannistag ein Feiertag in Deutschland?

In Deutschland ist der Johannistag kein gesetzlicher Feiertag. In anderen Ländern, vor allem im Norden, wie zum Beispiel Finnland und Lettland ist er dagegen einer der populärsten Feiertage. Dort sind Feiern zum Johannistag sehr verbreitet.

Wie das Wetter zum Johannistag werden soll, lesen Sie hier.