Für den Kapitän des ESV Kaufbeuren und sein Team steht eine anstrengende Woche mit vier DEL2-Partien an. Wie Spurgeon die jüngsten Erfolge in der Liga erklärt.

15.03.2021 | Stand: 16:38 Uhr

Mit den Siegen gegen Heilbronn (2:1) und Landshut (4:3) hat Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren den sechsten Platz in der DEL 2-Tabelle gefestigt. Die Bietigheim Steelers, die am kommenden Montag in Kaufbeuren gastieren, sind auf Platz vier, der in den Play-offs Heimrecht bedeutet, nur noch sieben Punkte entfernt.