Josh, Seiler und Speer: Drei Wiener drehen in der Big Box auf

„Seiler und Speer“ und „Josh“ bringen nicht nur mit ihren Wiesn-Hits „Ham kummst“ und „Cordula Grün“ 3500 Fans in der Big Box Allgäu in Kempten in Party-Stimmung

24.11.2023 | Stand: 15:45 Uhr

Drei Wiener hatten die 3500 Besucherinnen und Besucher der Big Box Allgäu am Donnerstagabend fest im Griff. Die Zugpferde „Seiler und Speer“ flankierte Landsmann „Josh“ vorneweg mit eigener Band. Trotz ihrer jungen Karrieren können die einen mit „Ham kummst“ und der andere mit „Cordula Grün“ zwei waschechte Wiesn-Hits vorweisen. An diesem letzten Abend ihrer gemeinsamen Tournee drehten beide Seiten noch einmal richtig auf und spielten sich gegenseitig Streiche.

