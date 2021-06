Jung, hungrig, ambitioniert: So geht der FC Memmingen in die Zukunft

Thomas Reinhardt, Sportlicher Leiter beim FC Memmingen, spricht im Interview über aktuelle Herausforderungen und Visionen des Vereins. Bei allen Ambitionen steht die finanzielle Gesundheit an erster Stelle.

10.06.2021 | Stand: 17:06 Uhr

Der FC Memmingen geht in der Fußball-Saison 2021/2022 weiter in der Regionalliga Bayern an den Start. Für Schlagzeilen sorgte in den vergangenen Monaten das geplante Multifunktionsgebäude direkt in der Arena, das vom Verein trotz Pandemiezeiten angepackt wird. Im Interview spricht Thomas Reinhardt, Sportlicher Leiter beim FCM, über die Ausrichtung und Visionen beim Allgäuer Traditionsklub.