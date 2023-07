"Die Lokalpolitik muss das verstaubte Image loswerden"

Wie viele Politiker unter 30 gibt es im Allgäu? Und wie ist es für sie, in der Lokalpolitik aktiv zu sein? Zwei junge Politiker sprechen über ihre Erfahrungen.

28.07.2023 | Stand: 09:27 Uhr

Politikverdrossen, nicht in Parteien engagiert und weniger aufmüpfig – das stand vor einigen Jahren über die Jugend in den Medien. Dann begannen junge Menschen, freitags die Schule zu schwänzen, laut gegen Rassismus zu protestieren oder sich auf Straßen zu kleben und der ein oder andere Ältere mag bereut haben, die Jüngeren zu mehr politischem Engagement animiert zu haben.

Fest steht: Junge Menschen sind wieder politisch aktiver, bestätigt eine Studie der Friedrich Ebert Stiftung von Mai 2023. Es gibt in Deutschland eine Menge engagierter, junger Politiker: Kevin Kühnert - der erst vor wenigen Tagen in Füssen zu Besuch war - wurde mit 32 Jahren Generalsekretär der SPD. Philipp Amthor saß mit 24 für die CDU im Bundesparlament. Ricarda Lang ist mit 29 aktuell Bundesvorsitzende der Grünen. Luisa Neubauer hat zwar kein politisches Amt, aber ist mit 27 das Gesicht der deutschen Klimabewegung und spricht bei Demonstrationen, in Talkshows oder Interviews über politische Themen.

Junge Menschen in der Lokalpolitik - eher selten

Doch wie sieht es im Allgäu aus? Ist die Jugend hier politisch aktiv? In Kempten veranstaltet die "Letzte Generation" regelmäßig Protest-Aktionen. Sie wollen Druck auf Politiker ausüben, damit die den Klimawandel ernst nehmen und Maßnahmen dagegen schneller umsetzen. In Memmingen fand kürzlich zum ersten Mal der Christopher Street Day (CSD) statt, um die Rechte und Akzeptanz queerer Menschen zu stärken.

Solche Aktionen beeinflussen die Politik. Die Entscheidungen treffen aber letztlich diejenigen, die in politischen Gremien sitzen. Wir haben die etablierten Parteien gefragt, wie viele ihrer Mitglieder in Stadt-, Gemeinde- und Kreisräten im Allgäu sitzen und unter 30 sind:

CSU 6 (Die CSU will die Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen)



(Die CSU will die Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen) SPD: 0

FDP 1 | Roman Rist (27) - Gemeinderat in Weitnau



| Roman Rist (27) - Gemeinderat in Grüne: 4 | Pius Bandte (25) - Stadt- und Kreisrat Lindau, Amelie Deniffel (24) - Kreisrätin Unterallgäu



| Pius Bandte (25) - Stadt- und Kreisrat Lindau, Amelie Deniffel (24) - Kreisrätin Freie Wähler: ? (Die Freien Wähler haben keine zentrale Stelle auf der Regionalebene, die die Zahlen erfasst)



(Die Freien Wähler haben keine zentrale Stelle auf der Regionalebene, die die Zahlen erfasst) Linke: 0

AfD 0



Neben den großen Parteien gibt es in der Lokalpolitik einige Initiativen und Bündnisse, die nur in einzelnen Gemeinden politisch aktiv sind. Gruppen, in denen sich explizit junge Menschen organisiert haben, sind zum Beispiel:

Generation KF: 4 | Julia Bosse (22), Hannah Rieger (27), Maximilian Nocker (23), Tobias Würfel (22) - alle Stadträte in Kaufbeuren

| Julia Bosse (22), Hannah Rieger (27), Maximilian Nocker (23), Tobias Würfel (22) - alle Stadträte in Kaufbeuren Future for Kempten: 2 | Julius Bernhardt, Dominik Tartler - beide Stadträte in Kempten

Wie ist es für diese jungen Menschen in der Politik? Zwei von Ihnen erzählen, wie sie gewählt wurden, wofür sie sich einsetzen und ob es Spaß macht, in der Lokalpolitik aktiv zu sein.

Amelie Deniffel, 24 – Kreisrätin im Unterallgäu

"Es wäre toll, wenn es mehr junge Leute gäbe", sagt Amelie Deniffel. "Ich bin die Jüngste im Kreistag" - mit 24. Deniffel sitzt seit 2020 für die Grünen im Kreistag Unterallgäu. Angefangen, sich politisch zu engagieren, hat sie 2018. "Der Hauptgrund war, dass die AfD so einen Aufschwung hatte", sagt sie. "Ein Parteikollege ist dann auf mich zugekommen und hat mir für die Kreistagswahl direkt den Spitzenplatz angeboten." Somit wurde Deniffel mit 21 in den Unterallgäuer Kreistag gewählt.

Sie sitzt in den Ausschüssen für Kultur, Sport und Schulen – Themen, mit denen sie sowieso zu tun hat. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht", sagt die junge Frau über die Fraktionssitzungen, bei denen ihre Partei intern die Standpunkte und Vorschläge diskutiert.

"Es gibt zu wenig Wertschätzung gegenüber Lokalpolitikern"

Debatten mit anderen Parteien seien dagegen manchmal hitzig: "Da braucht man ein dickes Fell", sagt Deniffel. Auch von außen komme öfter Kritik: "Es gibt zu wenig Wertschätzung gegenüber Lokalpolitikern." Schließlich arbeiteten sie alle ehrenamtlich.

Dazu, wie Lokalpolitik für junge Menschen interessanter werden könnte, sagt sie: "Die Lokalpolitik muss das verstaubte Image loswerden." Aber sie möchte anderen jungen Menschen auch sagen: "Man kann sich ruhig trauen."

Roman Rist, 27 – Gemeinderat in Weitnau

Auch Roman Rist sagt: "Ich kann das jedem raten." Der 27-Jährige ist in der FDP und sitzt seit 2020 im Gemeinderat in Weitnau. "Die ganzen Älteren haben damals aufgehört," erzählt er. Ein ehemaliger Gemeinderat fragte ihn, ob er sich aufstellen lassen möchte. "Und mir hat immer einer gefehlt, der für die Unternehmer da ist", sagt Rist.

Der junge Mann arbeitet selbstständig als Futtermittelhändler. Mit ihm sind weitere Jüngere in den Gemeinderat gekommen: "Viele sind erst Mitte 30, bei der vergangenen Wahl gab es einen Generationenwechsel", sagt der 27-Jährige.

Gemeinderat Gemeinde Weitnau: Im BIld: Roman Rist, 24, CSU/Freie Wähler, selbstst. Futtermittelhändler Gemeinderat Weitnau Rat Weitnau Gemeinderäte, Bürgermeister, Rathaus Bild: Matthias Becker (Archivbild)

"Man bekommt einen anderen Blickwinkel darauf, was so los ist"

"Seitdem gibt es zum Beispiel auch das Gemeindeblatt online und unser Bürgermeister ist auf Facebook und Instagram", erzählt Roman Rist. Er selbst spricht auch abends bei einem Bierchen mit Freunden darüber, was in der Gemeinde passiert.

Was ihn an der Lokalpolitik stört: "Viele Sachen ziehen sich brutal in die Länge." Dennoch würde er anderen empfehlen, sich in Stadt- oder Gemeinderäten zu beteiligen, denn: "Es ist echt interessant und man bekommt einen anderen Blickwinkel darauf, was so los ist."