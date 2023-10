Junge Tiroler siegen beim Grand Prix der Blasmusik

Die Blaskapelle „Nord-Süd-Ost Böhmische“ nehmen den Siegerpokal beim Grand Prix dxer Blasmusmik mit – und lassen unter anderem die Allgäu–Böhmischen hinter sich.

30.10.2023 | Stand: 16:55 Uhr

Wer sich Sorgen um den Nachwuchs in der traditionellen Blasmusik macht, kann beruhigt sein: Beim Finale des Grand Prix der Blasmusik in der Kemptener Big Box setzten sich junge Blechbläser beeindruckend durch: Die „Nord-Süd-Ost Böhmischen“ aus Tirol ließen Blaskapellen mit erfahrenen Musikern aus dem Allgäu, der Röhn und Vorarlberg hinter sich und überzeugten sowohl die Jury als auch das Publikum mit klassischen Pflichtstücken ebenso wie mit den zwei geforderten Neukompositionen. Am Ende durften sie den Siegerpokal mit den charakteristischen Schallstücken mit nach Hause nehmen.

