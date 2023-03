Sind die Gerichte im Allgäu an ihrer Belastungsgrenze?

Die Justiz im Allgäu ist teils überlastet. Das zeigt der Fall eines Landwirts, der seit Monaten wartet. Aber was hat das Thema mit dem Allgäu Airport zu tun?

22.03.2023 | Stand: 18:41 Uhr

„Was sich da abspielt, ist eine Posse“, sagt Rechtsanwalt Dr. Holger Hoffmann aus Memmingen. Sein Mandant warte seit Monaten auf eine Entscheidung und sei mittlerweile regelrecht verzweifelt – denn für ihn geht es um viel Geld. „Die Leistungsfähigkeit der bayerischen Justiz wird überschätzt. Sowohl was den Inhalt, als auch die Geschwindigkeit angeht“, sagt Hoffmann. Doch was war passiert? Und was ist dran an dem Vorwurf?

