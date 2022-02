15 Jahre nach einem Juwelier-Raub in Kempten steht einer der Verdächtigen vor Gericht

2006 sollen Diebe Uhren im Wert von 170.000 Euro erbeutet haben. Jetzt steht einer von ihnen vor Gericht – angeblich saß er zur Tatzeit in Serbien in Haft.

Zwei maskierte Männer betreten ein Juwelier-Geschäft in der Kemptener Innenstadt. Einer der Täter bedroht eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe, der andere zertrümmert Schaufenstervitrinen mit einem Hammer, räumt Luxusuhren aus der Ablage und packt sie in eine Umhängetasche. Dann schlägt auch der erste Mann mit seiner Waffe eine Vitrine ein und schnappt sich mehrere Uhren. Kurz darauf flüchten die Täter mit ihrer Beute im Wert von fast 170.000 Euro auf Fahrrädern durch die Stadt. Am Illerstadion steigen sie in ein Auto und fahren davon.

So schildert die Staatsanwaltschaft einen Überfall, der sich am 5. Oktober 2006 ereignet hat. Einer der beiden mutmaßlichen Täter muss sich jetzt wegen besonders schweren Raubes vor dem Kemptener Landgericht verantworten. Der heute 42-jährige Serbe war damals 26 Jahre alt und soll laut Anklage die Waffe auf die Verkäuferin gerichtet haben.

Ermittlungen: Durchbruch nach neun Jahren

Lange Zeit sah es so als, als würden die Räuber nach dem Überfall auf den Kemptener Juwelier davonkommen. Die Polizei hatte damals zwar zahlreiche Spuren gesichert, doch erst nach neun Jahren gelang den Ermittlern der erste Durchbruch. 2015 wurde einer der Tatverdächtigen nach Angaben der Beamten mit Hilfe eines europäischen Spurenabgleichs identifiziert. Er wurde international zur Fahndung ausgeschrieben. Im Sommer 2021 klickten in Kroatien die Handschellen. Der Mann wurde nach Deutschland überstellt und sitzt seither im Allgäu in Untersuchungshaft. Am Montag wurde das Verfahren gegen den 42-Jährigen eröffnet.

Mutmaßlicher Räuber soll zur Tatzeit in Haft gewesen sein

Der Angeklagte schwieg vor Gericht. Sein Verteidiger stellte zudem einen Antrag auf Haftprüfung. Er ist der Meinung, dass sein Mandant zu Unrecht in Untersuchungshaft sitzt, weil er zum Tatzeitpunkt im Oktober 2006 gar nicht in Deutschland gewesen sei. Vielmehr habe der Mann eine Haftstrafe in einem Gefängnis in Serbien verbüßt. Das bestätige auch ein beglaubigtes Dokument eines serbischen Gerichts, argumentierte der Verteidiger. Die Staatsanwaltschaft indes zeigte sich verwundert über den Vorstoß des Anwalts – immerhin seien am Tatort DNA-Spuren des Angeklagten sichergestellt worden.

Zudem stellte sich die Frage, warum die Verteidigung den Antrag erst jetzt einreichte, wo der Angeschuldigte doch schon mehrere Monate in Untersuchungshaft verbracht hat. „Dafür gibt es unterschiedliche Gründe“, sagte der Anwalt des Angeklagten auf Nachfrage unserer Redaktion. Details wollte er aus „verteidigungstaktischen Gründen“ nicht nennen.

Laut Richter Christian Roch wird nun überprüft, ob es in Serbien „so etwas wie Hafturlaub gibt“, währenddessen der Überfall verübt worden sein könnte. Zudem solle der Frage nachgegangen werden, wie verlässlich die DNA-Spuren sind und ob die Möglichkeit besteht, dass diese am Tatort platziert wurden oder von einer anderen Person stammen. Der Haftprüfungstermin wurde für kommende Woche angesetzt und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Noch ist unklar, wann das Verfahren gegen den 42-Jährigen am Kemptener Landgericht fortgesetzt wird.

Wo ist die Beute?

Was mit der Beute passiert ist, dazu gibt es laut Staatsanwaltschaft derzeit keine konkreten Hinweise. Auch wer der zweite Täter war, sei nicht bekannt.

