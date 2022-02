15 Jahre nach einem Juwelier-Raub in Kempten steht einer der Verdächtigen vor Gericht

2006 sollen Diebe Uhren im Wert von 170.000 Euro erbeutet haben. Jetzt steht einer von ihnen vor Gericht – angeblich saß er zur Tatzeit in Serbien in Haft.

08.02.2022 | Stand: 07:15 Uhr

Zwei maskierte Männer betreten ein Juwelier-Geschäft in der Kemptener Innenstadt. Einer der Täter bedroht eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe, der andere zertrümmert Schaufenstervitrinen mit einem Hammer, räumt Luxusuhren aus der Ablage und packt sie in eine Umhängetasche. Dann schlägt auch der erste Mann mit seiner Waffe eine Vitrine ein und schnappt sich mehrere Uhren. Kurz darauf flüchten die Täter mit ihrer Beute im Wert von fast 170.000 Euro auf Fahrrädern durch die Stadt. Am Illerstadion steigen sie in ein Auto und fahren davon.