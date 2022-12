-34,4 Grad? Das sind die kältesten Temperaturen, die im Allgäu gemessen wurden

Viele haben diese Woche bei bis zu -18 Grad gefroren. Die Temperaturen 2022 sind aber noch weit von den Allgäuer Kälterekorden im Dezember entfernt.

16.12.2022 | Stand: 06:06 Uhr

Anfang der Woche war es im Allgäu klirrend kalt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete am Alpenrand Temperaturen bis unter -15 Grad, auch unsere Leserinnen und Leser schrieben unter unserem Facebook-Aufruf von bis zu -18 Grad.

Diese Kälte sei aber nichts Außergewöhnliches, so Joachim Schug, Chef-Meteorologe bei Meteogroup. Letzten Dezember (22.12) hätte es in Oberstdorf -19 Grad gehabt. Das liegt aber noch weit entfernt von Allgäuer Rekordwerten.

An diesem Datum war es in Kempten, Lindenberg, Kaufbeuren und Memmingen jeweils am kältesten

Der Deutsche Wetterdienst hat im Allgäu noch drei aktive Wetterstationen: In Kempten, Oberstdorf und Memmingen. DWD-Daten zu Dezember-Dekadenrekorden liegen allerdings auch zu Lindenberg und Kaufbeuren vor.

Der bislang kälteste Dezembertag in Kempten war der 3. Dezember 1973. Frostige -27,2 Grad haben die Thermometer an diesem Montag angezeigt. In Lindenberg waren es am selben Tag -24 Grad, in Kaufbeuren -22 Grad.

Auch Memmingen kommt mit -23,2 Grad am 28. Dezember 1962 nicht an Kempten heran.

Der Kälterekord im Allgäu geht an Oberstdorf

Oberstdorf hat Kemptens Rekord allerdings schon 33 Jahre vorher knapp übertroffen: Am 16. Dezember1940 wurden hier -27,6 Grad gemessen.

Alle bisher erwähnten Temperaturen sind sogenannte "Normtemperaturen". Sie entsprechen der Temperatur der Luft zwei Meter über dem Boden. Wenn man das Messgerät allerdings näher in Richtung Schneedecke bewegt, dann wird es noch kälter: So gab es in Oberstdorf in der Nacht zum 28. Januar 2000 das eisige Ergebnis -34,4 Grad.

Zum Vergleich: Die tiefste Dezember-Temperatur, die je auf der Zugspitze gemessen wurde liegt bei -31,1 Grad. (17. Dezember 1927)

Zusammenfassung: Das waren die tiefsten Dezember-Temperaturen in verschiedenen Allgäuer Orten

Kaufbeuren: -22 Grad (3. Dezember 1973)

Kempten: -27,2 Grad (3. Dezember 1973)

Lindenberg: -24 Grad (3. Dezember 1973)

Memmingen: -23,2 Grad (28. Dezember 1962)

Oberstdorf: -27,6 Grad (16. Dezember 1940)

Rekordwerte von damals heute kaum noch möglich

Heutzutage hält unser Autor Michael Munkler solche Temperaturen wegen der globalen Erwärmung für unwahrscheinlich. Er erinnert sich: "Früher waren auch die Seen im Allgäu fast immer schon im Dezember mal zugefroren."

